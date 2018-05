Oddvitaáskorunin: Féll í yfirlið í ísbúð

Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2018 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í kjördæmum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum léttum spurningum.



Adda María Jóhannsdóttir leiðir lista Samfylkingarinnar í Hafnarfirði í sveitarstjórnarkosningunum.



Ég fluttist 9 ára í Hafnarfjörðinn. Gekk í Lækjarskóla og síðar Flensborgarskólann. Fór þaðan í Háskóla Íslands þar sem ég lauk BA í ensku. Hef starfað lengst af við kennslu en þó ýmislegt annað áður en ég fór í það. Hef kennt í mínum gömlu skólum Lækjarskóla og Flensborg, með viðkomu í MH. Lauk meistaraprófi í Alþjóðasamskiptum 2010 og var núna að ljúka diplómanámi í Hagnýtum jafnréttisfræðum.



Hóf raunveruleg afskipti af stjórnmálum þegar ég ákvað að taka þátt í prófkjöri Samfylkingarinnar í Hafnarfirði fyrir kosningarnar 2014. Þar náði ég þriðja sæti og hef setið í bæjarstjórn þetta kjörtímabil. Tók einnig þátt í Alþingiskosningunum sl. haust – einnig í þriðja sæti – og fékk þann heiður að fá tækifæri til að setjast á þing eina viku í febrúar.



Samfylkingin er flokkur jafnaðarfólks og okkar megin hugsjón er að allir hafi jöfn tækifæri í lífinu. Við viljum eitt samfélag fyrir alla, samfélag sem byggir á jöfnuði, jafnrétti, kvenfrelsi, umhverfis- og náttúruvernd, heilbrigðri samkeppni og mannréttindum. Þetta eru jafnframt meginástæðurnar fyrir því að ég er jafnaðarmanneskja.



Adda og kötturinn Willi.

Hver er fallegasti staðurinn á Íslandi?

Mér finnst Hafnarfjörðurinn minn fallegur, höfnin, hamarinn, Hvaleyrarvatn og Hellisgerði, en svo er ég mikill fjallaaðdáandi og jöklar toga í mig. Og þá verð ég að nefna Skaftafell. Það er göldróttur staður.



Hvar á Íslandi myndir þú helst vilja búa? (Fyrir utan eigið sveitarfélag):

Akureyri, þaðan er pabbi minn og þó ég þekki ekki nógu mikið til frændgarðsins þar þá ég hef taugar til bæjarins.



Hver er uppáhaldsmaturinn þinn?

Góðar súpur og grillaður humar.



Hvaða mat ert þú best/ur að elda?

Styrkleikar mínir liggja ekki endilega á sviði eldamennsku en börnin mín gefa lasanjanu mínu góð meðmæli. Pastaréttir liggja svo almennt frekar vel fyrir mér, enda einfaldir.



Uppáhalds „guilty pleasure“ lag?

Ég er almennt ekki þjökuð af „guilty pleasures“ en kannski einhver lummuleg „eitís“ lög gætu átt heima á slíkum lista. Ég var náttúrulega Duran Duran aðdáandi og It´s My Life með Bon Jovi var mikið uppáhald. Syng hástöfum með því.



Hvað er það vandræðalegasta sem komið hefur fyrir þig, sem segja má frá?

Líklega er það nú ísbíltúrinn sem ungi Siglfirðingurinn á sportbílnum bauð mér í um árið. Hef líklega verið 17 ára. Skemmst frá því að segja að á leiðinni út úr bílnum rak ég hnéð í rúðuupphalarann og hitti illa á taug. Sortnaði fyrir augum en harkaði af mér inn í ísbúðina. Næst man ég eftir mér í örmum unga mannsins á gólfi ísbúðarinnar. Það steinlá sem sagt yfir mig. Það var vandræðalegt. Ég þorði aldrei að hitta hann aftur, skammaðist mín svo mikið.



Draumaferðalagið?

Í augnablikinu er það „roadtrippið“ sem við hjónin ætlum í um Ítalíu í sumar.



Trúir þú á líf eftir dauðann?

Nei, ég geri það ekki. Þess vegna er svo mikilvægt að gera allt sem okkur langar til í þessu lífi. Vísa aftur í Bon Jovi: „It's my life, It's now or never. I ain't gonna live forever. I just want to live while I'm alive.“



Besti hrekkurinn sem þú hefur gert eða lent í?

Gleymi seint gæsun sem við skipulögðum nokkrar fyrir vinkonu okkar fyrir margt löngu. Hrekkurinn tókst fullkomlega en það væri hreinlega lögreglumál að útskýra hann nánar.



Hundar eða kettir?

Bæði betra eins og homeblest-ið. En ég á kött, sem er samfélagsmiðlastjarna, og á sitt eigið myllumerki #KingWilli



Uppáhalds „guilty pleasure“ bíómynd?

Ég horfi mjög sjaldan á myndir oftar en einu sinni. Það er bara ein sem kemst á þann stað og það er Stella í orlofi. Við vinkonurnar kunnum hana aftur á bak og áfram. Algjör meistaraklassík.



Hvaða leikari ætti að leika þig í bíómynd?

Einhver sem er töffari sem lætur ekki hafa sig út í einhverja væmnisrullu. Segjum Uma Thurman, hún er alla vega nógu hávaxin :)



Í hvaða Game of Thrones ætt værir þú og af hverju?

Winterfell af því að ég er víkingur.



Hefur þú verið tekin/n af lögreglunni?

Nei, en einu sinni báðum ég og vinkona mín lögregluna um að handtaka okkur. Það var á þrettándanum í Hafnarfirði, á þeim árum sem stríðsástand ríkti í bænum á þrettándakvöldi. Höfðum heyrt að allt skemmtilegasta fólkið væri komið í geymslur lögreglunnar svo við bönkuðum upp á næsta lögrlegubíl og spurðum hvort þeir væru ekki til í að taka okkur líka. Það var auðsótt. Ég var fjórtán ára.



Uppáhalds tónlistarmaður?

Þeir eru nú margir sem eiga stað í mínu hjarta og auðvitað helst Dúkkulísurnar mínar allar með tölu ef ég má segja það. En annars hef ég alltaf verið mikill Bowie aðdáandi og Carlos Santana er líka í uppáhaldi sem og auðvitað Chris minn Cornell. Síðan á ég góðar kvenfyrirmyndir úr rokkinu og þar fer Chrissie Hynde líklega fremst í flokki.



Uppáhalds bókin?

Erfitt að velja eina. Sálmurinn um blómið eftir Þorberg Þórðarson er einhver fallegasta og jafnframt skemmtilegasta bók sem ég hef lesið. To Kill a Mockingbird eftir Harper Lee er líka í miklu uppáhaldi en sú bók sem hefur hreyft mest við mér tilfinningalega er líklega Reisubók Guðríðar Símonardóttur eftir Steinunni Jóhannesdóttur.



Uppáhalds föstudagsdrykkur?

Það fer svolítið eftir árstíð. Rautt í skammdeginu en þegar birtir færi ég mig yfir í hvítt og helst búbblur.



Uppáhalds þynnkumatur?

Ég lendi nú sem betur fer ekki oft í því að þurfa svoleiðis en franskar kartöflur virka.



Þegar þú ferð í fríið, sólarströnd eða menning?

Helst bæði í bland.



Hefur þú pissað í sundlaug?

Nei, alla vega ekki eftir að ég komst til vits og ára.



Hvaða lag kemur þér í gírinn?

Úff, það fer svolítið eftir því hvaða gír ég þarf að setja mig í. Er rokkari en rokkið er mishart eftir því hvað stendur til. Næstum því allt með Muse virkar fyrir mig. Í lok kennsludags set ég samt gjarnan á „Hymn for the Weekend“ með Coldplay ... það er aðeins mýkra :)



Er eitthvað smávægilegt sem farið hefur í taugarnar á þér í þínu sveitarfélagi sem þú vilt laga?

Ég læt nú hluti almennt ekkert mikið fara í taugarnar á mér nema þeir skipti máli. Og þegar við stöndum frammi fyrir svo stórum áskorunum sem við gerum nú þá er ekki hægt að pirra sig yfir einhverju smotteríi.



Á að banna flugelda?

Ég er ekkert brjáluð flugeldakona og umhverfisverndarsinninn í mér segir já. En það er einhver nostalgía tengd flugeldum á gamlárskvöld.



Hvaða landsliðsmaður í knattspyrnu værir þú og af hverju?

Auðvitað væri ég landsliðskona en ekki maður. Þá langar mig mest að segja Sara Björk af því að hún er miðjumaður sem hugsar um hag heildarinnar og það vil ég gera. Svo er hún líka Hafnfirðingur.



