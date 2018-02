Ísland tvívegis í Ofurskálinni

Ísland átti tvo fulltrúa í stærsta sjónvarpssjónarspili ársins þegar keppt var um Ofurskálina svokölluðu í bandarísku NFL-deildinni. Það voru þó ekki íslenskir leikmenn sem stigu á völlinn í Minneapolis í nótt heldur brá íslensku landslagi og íslenskum kraftaköllum fyrir í tveimur hálfleiksauglýsingum - sem alla jafna draga milljónir manna að sjónvarpsskjánum ár hvert.



Í auglýsingu flugfélagsins Turkish Airlines fræðir sjónvarpslæknirinn Dr. Oz áhorfendur um skilningarvit mannsins. Í umfjöllun hans um sjónina, en augu mannsins geta numið 10 milljón litaafbrigði að sögn læknisins, er komið við á Íslandi. Hópur fólks gengur um á Nesjavöllum og við Þingvallavatn þar sem það nýtur norðurljósanna.



Þar að auki voru norskir kafarar fengnir sérstaklega til landsins til að kafa í upplýstu Þingvallavatni um niðdimma nótt, og hvölum bætt inn í eftirvinnslu. Ástæðan fyrir því að framleiðendur lögðu þetta á sig er einskær hreinleiki vatnsins.



Það er þó ekki bara íslensk náttúra sem er í fyrirrúmi hjá bílaframleiðandanum Dodge Ram. Þar gerir hópur Íslendinga sér lítið fyrir og siglir úfinn sjó á víkingaskipi með heljarinnar pallbíl í eftirdragi - á meðan þau syngja Queen-smellinn We Will Rock You.



Í auglýsingunni má meðal annars sjá Hlöðver Bernharð Jökulsson sem situr undir stýri, Anítu Ösp Ingólfsdóttur, Stefán Sæbjörnsson, Svein Hjört Guðfinnsson og sjálfan Magnús Ver Magnússon sem fjórum sinnum hefur hampað titlinum sterkasti maður heims.



Auglýsingu Turkish Airlines má nálgast hér að ofan og Ram hér að neðan