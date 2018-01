Leikstjóri Lögregluskólans látinn

Hugh Wilson, höfundur gamanþáttaraðarinnar WKRP in Cincinnati og leikstjóri fyrstu myndarinnar um Lögregluskólann, Police Academy, er látinn 74 ára gamall. Wilson lést þann 14. janúar í Charlottesville í Virginíu.



Wilson var einn handritshöfunda að Bob Newhart show og The Tony Randall Show. Hlaut hann Emmy verðlaun fyrir skrif sín í gamanþáttunum Frank’s Place og tvær tilnefningar fyrir The Famous Teddy Z og WKRP in Cincinnati.



Þá voru honum í tvígang veitt Humanitas verðlaun fyrir skrif sín fyrir sjónvarp og kvikmyndir að því er segir í umfjöllun Variety.



Meðal annarra mynd sem hann leikstýrði voru First Wives Club, Blast from the Past og Guarding Tess.



Wilson lætur eftir sig eiginkonu, fimm börn og fjögur barnabörn.