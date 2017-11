Koch bræður sækjast eftir fjölmiðlasamsteypunni Time Inc.

Charles G. Koch og David H. Koch eru sagðir ætla að styðja tilraun bandaríska fjölmiðlarisans Meredith Corporation til þess að festa kaup á fjölmiðlafyrirtækinu Time Inc.



Talið er að þeir bræður séu tilbúnir að reiða fram meira en 500 milljónir dollara til þess að styðja Meredith Corporation í kaupunum á Time.



Charles og David Koch eru synir Fred C. Koch sem stofnaði á sínum tíma Koch Industries. Þeir eru eigendur fyrirtækisins í dag sem er metið á yfir 100 milljarða dollara.



Þeir bræður eru töluvert umdeildir og eru þekktir fyrir að verja fjármunum sínum í að styðja íhaldsöfl. Það var raunin í aðdraganda forsetakosninganna í Bandaríkjunum árið 2016, en talið er að þeir hafi lagt til rúmlega 720 milljónir dollara til íhaldssinnaðra frambjóðenda og samtaka.



Time Inc. er fjölmiðlasamsteypa sem hefur á sínum snærum tímaritin Sports Illustrated, Fortune, People og hið þekkta tímarit Time. Meredith Corporation gefur út tímaritin Family Circle og Better Homes and Gardens.



Talið er að fjárhagslegur stuðningur Koch-bræðra muni flýta fyrir kaupum Meredith á Time Inc.