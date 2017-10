Sænski sendiherrann segir heimalandið stefna í að verða einræðisríki

Håkan Juholt, sendiherra Svíþjóðar á Íslandi, segir að Svíþjóð stefni í að verða einræðisríki. Hann telur að sérfræðingar muni stýra landinu í framtíðinni, allt á kostnað sænsks almennings.



Þetta segir Juholt í ítarlegu samtali við Svenska dagbladet sem birtist um helgina.



Alice Bah Kuhnke, ráðherra menningar- og lýðræðismála í Svíþjóð, hefur gagnrýnt sendiherrann fyrir orðin. „Þetta er merkilegt. Það er hlutverk sendiherra, líkt og hjá ríkisstjórn, að koma á rétta mynd af landi okkar á framfæri og styðja við bakið á landi okkar úti í heimi,“ segir ráðherrann í samtali við TT.



Juholt tók við embætti sendiherra á Íslandi fyrir nokkrum vikum og heimsóttu blaðamenn Svenska dagbladet hann í Reykjavík fyrr í mánuðinum. Barst talið meðal annars að framtíð Svíþjóðar og lýðræðisins. Telur Juholt að framtíðin sé ekki björt hvað lýðræðið varðar.



Vill hann meina að Svíar séu á góðri leið með að afnema lýðræðið í landinu. „Ég tel ekki að hætta sé einræði með skriðdrekum á Sergels torgi [í Stokkhólmi], heldur sérfræðingaræði þar sem gildi almennra borgara ráði ekki för. Við erum að missa lýðræðið úr hendi. Færri eru þjóðkjörnir, stjórnmálaflokkarnir trappa hugmyndafræðina sína niður. Jú, ég tel hættu á að það verði einræði þegar fram í sækir.“



Auk Bah Kuhnke hefur Karin Enström, talsmaður Moderaterna í utanríkismálum gagnrýnt Juholt, en flokkurinn er stærsti stjórnarandstöðuflokkurinn á þingi.



Margot Wallström, utanríkisráðherra Svíþjóðar, hefur sömuleiðis tjáð sig mun málið. „Hann verður að útskýra sjálfur hvað hann er að hugsa. Hann mun eflaust einnig læra það innan skamms, myndi ég halda, hvað felst í því að vera sendiherra.“



Juholt kom til landins með Norrænu í byrjun september. Virðist sem að hann hafi aðlagast íslenski þjóð ágætlega ef marka má myndskeið Svenska dagbladet þar sem sjá má Juholt taka víkingaklappið á Ingólfstorgi eftir að íslenska karlalandsliðið hafði tryggt sér sæti á HM. Var hann þar klæddur peysu með áletruninni YOLO (You only live once).