Corden í stripparabúðum hjá Channing Tatum

Leikarinn Channing Tatum fer með eitt af aðalhlutverkunum í kvikmyndinni Kingsman: The Golden Circle og er hann því á fullu í kynningarstarfi fyrir kvikmyndina en það felur oftast í sér að mæta í spjallþætti og ræða myndina.



Tatum mætti á dögunum í þáttinn hjá James Corden en þessi 37 ára leikari er þekktur fyrir að hafa leikið í myndum á borð við Coach Carter, Step Up, 21 Jump Street, Magic Mike, Dear John og White House Down svo aðeins fáar séu nefndar.



Magic Mike fjallar um karlkynsstrippara og naut kvikmyndin gríðarlegrar vinsælda á sínum tíma. Myndin var svo vinsæl að Tatum setti upp sérstaka Magic Mike sýningu í Las Vegas og var Corden boðaður á æfingu hjá drengjunum í sýningunni á dögunum.



Hér að neðan má sjá hvernig það gekk allt saman.