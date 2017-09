United hefur Íslandsflug í vor

Bandaríska flugfélagið United Airlines mun hefja áætlunarferðir á milli New York og Keflavíkur í vor. Fjögur flugfélög bjóða nú upp á beint flug milli New York og Keflavíkurflugvallar.



Auk United flýgur bandaríska flugfélagið Delta, ásamt íslensku flugfélögunum Icelandair og WOW air, til New York.



Á vef Túrista segir að jómfrúarferð United til Íslands sé á dagskrá í lok maí og ætlunin sé að starfrækja flugleiðina fram í byrjun október.



Þar kemur einnig fram að ódýrasti farmiðinn með United, frá Íslandi, kosti í dag um 37 þúsund krónur samkvæmt bókunarvél félagsins.