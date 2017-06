Amazon kaupir Whole Foods

Netrisinn Amazon mun festa kaup á bandarísku matvörukeðjuna Whole Foods. BBC greinir frá því að kaupverðið sé 13,7 milljarðar dollara og að þetta sé stærsta innreið Amazon inn á hinn hefðbundna smásölumarkað.



Amazon mun borga 42 dollara fyrir hvern hlut í fyrirtækinu. Whole Foods sem stofnað var árið 1978 er leiðandi í sölu á lífrænum mati. Fyrirtækið rekur 460 verslanir í Bandaríkjunum, Kanada og Bretlandi og starfa 87 þúsund manns fyrir fyrirtækið.



Whole Foods hefur verið undir aðhaldi frá fjárfestum undanfarið vegna dræmrar sölu og aukinnar samkpenni. Í síðasta mánuði var nýr fjármálastjóri ráðinn til fyrirtækisins og komu nýir aðilar inn í stjórn fyrirtækisins.



Kaupverð Whole Foods er 27 prósent hærra en markaðsvirði fyrirtækisins þegar makaðir lokuðu á fimmtudag.