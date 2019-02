Auður með flestar tilnefningar til Íslensku tónlistarverðlaunanna

Tilnefningar til Íslensku tónlistarverðlaunanna 2018 voru tilkynntar í beinni útsendingu í dag.



Í ár verða veitt 37 verðlaun auk Heiðursverðlauna Íslensku tónlistarverðlaunanna. Veitt verða verðlaun í flokki popp-, rokk-, hiphop- og raftónlistar, djass- og blústónlistar, sígildrar- og samtímatónlistar og í opnum flokki. Í þeim síðasta eru veitt verðlaun fyrir plötu ársins í opnum flokki, fyrir leikhús- og kvikmyndatónlist auk þjóðlagatónlistar.



Tilnefningar til Íslensku tónlistarverðlaunanna í beinni Við verðum í beinni útsendingu frá Bryggjunni brugghúsi þar sem tilnefningar til Íslensku tónlistarverðlaunanna verða kynnt. Komið með okkur! Posted by Íslensku tónlistarverðlaunin on Wednesday, February 20, 2019

Daníel Bjarnason, Nýdönsk og Mammút voru með þeim sigursælustu á verðlaununum í fyrra.



Íslensku tónlistarverðlaunin verða veitt í Hörpu miðvikudaginn 13. mars næstkomandi og verður kynnir kvöldsins Saga Garðarsdóttir.



Hér fyrir neðan má sjá þá sem hljóta tilnefningar í hverjum flokki fyrir sig.



GDRN, Auður, Valdimar, Jónas Sig, Herra Hnetusmjör og JóiPé X Króli.

Í yfirflokknum Rokk, popp, raftónlist, rapp og hip hop eru eftirfarandi verkefni tilnefnd:



Plata ársins – Rapp og hip hop

Plata ársins – Rokk

Plata ársins – Popp

Plata ársins – Raftónlist

Söngvari ársins

Söngkona ársins

Lag ársins – Rokk

Lag ársins – Popp

Lag ársins – Rapp og hip hop

Textahöfundur ársins

Lagahöfundur ársins

Tónlistarviðburður ársins

Tónlistarflytjandi ársins

Bjartasta vonin

Umbra og Gyða Valtýsdóttir.

JóiPé & Króli - Afsakið hléElli Grill - Pottþétt Elli GrillBirnir - MatadorHerra Hnetusmjör - KBE kynnir: Hetjan úr hverfinuCyber - BiznessValdimar - Sitt sýnist hverjumBenny Crespo’s gang - Minor MistakesVintage Caravan – GatewaysHórmónar - NananabúbúPrins Póló - Þriðja kryddiðJohn Grant - Love Is MagicJónas Sig - Milda HjartaðSvavar Knútur - Ahoy! Side AGDRN- Hvað efAuður - AfsakaniraYia-aYiaKælan Mikla - Nótt eftir nóttAndi - Allt í EinuHermigervill - IIAuðurValdimar GuðmundssonJohn GrantKróli (Kristinn Óli Haraldsson)Svavar KnúturGDRN (Guðrún Ýr Eyfjörð Jóhannesdóttir)Margrét RánJFDR (Jófríður Ákadóttir)Brynhildur KarlsdóttirBríetBenny Crespo’s Gang - Another Little StormValdimar - Stimpla mig útUne Misere - WoundsHórmónar - KynsveltHatari – SpillingardansAuður - Heimskur og breyskurPrins Póló - Líf ertu að grínastVök - AutopilotGDRN ft. Floni & ra:tio - Lætur migBríet - In Too DeepJóiPé & Króli - Í átt að tunglinuLogi Pedro - Dúfan mínBirnir - Út í geimHerra Hnetusmjör & Ingi Bauer - Upp til hópaCyber - HoldAuður – (Auðunn Lúthersson)Jónas SigGDRN (Guðrún Ýr Eyfjörð Jóhannesdóttir)Svavar Pétur - Prins PólóValdimarAuður - Auðunn LútherssonGDRN (Guðrún Ýr Eyfjörð Jóhannesdóttir)Svavar Pétur EysteinssonJónas SigValdimarAldrei fór ég suðurFiskidagstónleikarnir á DalvíkHáskarValdimar - ÚtgáfutónleikarJohn Grant - Love is MagicHatariAuður – (Auðunn Lúthersson)Vintage CaravanHórmónarJóiPé & KróliBagdad BrothersBríetClubDubMatthildurUne MisèreBjartasta vonin er veitt í samstarfi við Rás 2

Í yfirflokknum Opinn flokkur eru eftirfarandi verkefni tilnefnd:



Plata ársins – Þjóðlagatónlist

Plata ársins – Opinn flokkur

Plata ársins – Leikhús- og kvikmyndatónlist

Lag ársins/Tónverk ársins í Opnum flokki

Plötuumslag ársins - Þvert á flokka

Upptökustjórn ársins - Þvert á flokka

Agnar Már, Scott McLemore, Sunna Gunnlaugs og Karl Olgeirsson.

Ylja - DæturÁsgeir Ásgeirsson - Travelling through culturesUmbra - SólhvörfUmbra - Úr myrkrinuTeitur Magnússon - OrnaSunna Friðjóns - EncloseMaximús Músíkús og Sinfóníuhljómsveit Íslands - Maximús fer á fjöllGyða Valtýsdóttir - EvolutionHekla - ÁKjass - RæturAtli Örvarsson - Lói þú flýgur aldrei einnDavíð Þór Jónsson - Kona fer í stríðGyða Valtýsdóttir - MihkelVeigar Margeirsson - Efi, dæmisagaJóhann Jóhannsson – MandySnorri Hallgrímsson - I know you´ll followArnór Dan - Stone by stoneGyða Valtýsdóttir - MoonchildVeigar Margeirsson - EfiJFDR - GravityThe Vintage Caravan - GatewaysJóel Pálsson - Dagar komaJónas Sig - Milda hjartaðSkálmöld - SorgirUmbra - SólhvörfJónas Sig. - Milda hjartað - Ómar GuðjónssonYlja - Dætur - Guðmundur Óskar GuðmundssonVíkingur Heiðar Ólafsson - Johann Sebastian Bach - Christopher TarnowAuður - Afsakanir - Auðunn Lúthersson, Addi 800, Glenn SchickJohn Grant - Love Is Magic - : Ben EdwardsValdimar - Sitt sýnist hverjum - Pétur Ben (upptökustjóri), Magnús Öder (hljóðblöndun), Alan Douches (hljómjöfnun)

Í yfirflokknum Djass og blús eru eftirfarandi verkefni tilnefnd:



Plata ársins

Tónverk ársins

Lagahöfundur ársins

Tónlistarflytjandi ársins (einstaklingar)

Tónlistarflytjandi ársins (hópar)

Tónlistarviðburður ársins

Anna Þorvaldsdóttir og Víkingur Heiðar.

Karl Olgeirsson - Mitt bláa hjartaDÓH Tríó - DÓHSunna Gunnlaugs - AncestryAgnar Már - HendingScott McLemore - The MultiverseMitt bláa hjarta - Tónskáld: Karl Olgeirsson / Textahöfundur: Karl OlgeirssonNorðurljós - Tónskáld: Sigmar Þór MatthíassonAncestry - Tónskáld: Sunna GunnlaugsTo catch a glimpse - Tónskáld: Scott McLemoreBugða - Tónskáld: Agnar Már MagnússonKarl OlgeirssonSunna GunnlaugsScott McLemoreAgnar Már MagnússonSigmar Þór MatthíassonKjartan ValdimarssonSunna GunnlaugsMagnús Trygvason EliassenJóel PálssonDaníel HelgasonStórsveit ReykjavíkurDÓH - TríóIngi Bjarni TrioBlúshátíð í ReykjavíkTónleikaraðir Jazzklúbbsins MúlansTónleikaröð Stórsveitar ReykjavíkurJazzhátíð ReykjavíkurFreyjujazzBjartasta von í Djass og blús verður kynnt á hátíðinni þann 13. mars næstkomandi.

Í yfirflokknum Sígild- og samtímatónlist eru eftirfarandi verkefni tilnefnd:



Plata ársins

Tónverk ársins

Söngvari ársins

Söngkona ársins

Tónlistarflytjandi ársins (einstaklingar)

Tónlistarflytjandi ársins (hópar)

Tónlistarviðburður ársins

Tónlistarviðburðir ársins

Anna Þorvaldsdóttir – AEQUAJóhann Jóhannsson - Englabörn & VariationsÞráinn Hjálmarsson - Influence of buildings on musical toneVíkingur Heiðar Ólafsson - Johann Sebastian BachSöngvar Jórunnar Viðar - Jórunn Viðar – SöngvarNordic Affect - He(a)rFarvegur - Þuríður JónsdóttirFrom My Green Karlstad - Finnur KarlssonLoom - María Huld Markan SigfúsdóttirMETACOSMOS - Anna ÞorvaldsSilfurfljót - Áskell MássonSpectra - Anna ÞorvaldsSplit thee, Soul, to Splendid Bits (attn.: no eternal life/light this time around) - Bára GísladóttirBenedikt KristjánssonEyjólfur EyjólfssonOddur Arnþór JónssonHallveig RúnarsdóttirHanna Dóra SturludóttirValgerður GuðnadóttirSæunn ÞorsteinsdóttirUna SveinbjarnardóttirVíkingur Heiðar ÓlafssonBarokkbandið BrákKammersveitin EljaSchola CantorumNordic AffectStrokkvartettinn SiggiBudapest Festival Orchestra og Iván Fischer - Tónleikar í Eldborg, Hörpu#bergmálsklefinnBrothersVíkingur Heiðar Ólafsson - útgáfutónleikar, BachBarokkbandið Brák - Spíralar VersalaEdda II: Líf guðanna – 23. mars / SÍ og Schola CantorumÍslendingasögur – Sinfónísk sagnaskemmtun - hátíðarviðburður fullveldisafmælisins 1. desemberMyrkir músíkdagarÓperudagar í ReykjavíkReykholtshátíðBjartasta von í sígildri og samtímatónlist verður kynnt 13. mars þegar tónlistarverðlaunin verða afhent.

Tónlistarmyndband ársins

Auður - Afsakanir - Leikstjóri: Erlendur SveinssonBetween mountains - into the Dark - Leikstjóri: Haukur BjörgvinssonGDRN - Lætur mig ft. Floni & ra:tio - Leikstjóri: Ágúst ElíHerra hnetusmjör - Fóbó - Leikstjóri: Eiður BirgissonHugar - Saga - Leikstjóri: Máni SigfússonÓlafur Arnalds - re:member - Leikstjóri: Thora HilmarSpecial-K - Date Me I’m Boerd - Leikstjóri: Kristín Helga RíkharðsdóttirTeitur Magnússon ásamt Mr. Silla - Orna - Leikstjóri: Logi HilmarssonTónlistarmyndband ársins er veitt í samstarfi við Albumm.