Missti næstum af hlutverkinu sem kynnti hann fyrir Miley Cyrus

Liam Hemsworth var ekki fyrsta val leikstjóra myndarinnar The Last Song í hlutverk Will Blakelee. Myndin reyndist mikill örlagavaldur í lífi Hemsworth en þar kynntist hann núverandi eiginkonu sinni Miley Cyrus.



The Last Song kom út árið 2010 og fór Hemsworth með aðalhlutverkið í myndinni ásamt Cyrus. Myndin segir frá stúlkunni Ronnie sem flytur til föður síns yfir sumarið og kynnist þar Will og fella þau hugi saman.



Hemsworth rifjaði upp áheyrnaprufurnar í viðtali í Today Show á dögunum þar sem hann sagði frá því að annar leikari hafi verið valinn í hlutverkið. Stuttu síðar hringdi umboðsmaður hans og skipaði honum að fara í höfuðstöðvar Disney í aðra áheyrnarprufu þar sem hlutirnir hefðu ekki gengið upp með hinn leikarann.







“I feel really happy and really fortunate to be with such a great person.” @LiamHemsworth talks to @williegeist about his marriage to @mileycyrus, his new movie, @isntitromantic, and more on #SundayTODAY pic.twitter.com/Pes3ZcfVHr

„Þú verður að fara aftur og lesa með Miley,“ sagði umboðsmaðurinn við Hemsworth sem fylgdi fyrirmælunum og nældi í hlutverkið.Hemsworth og Cyrus voru óaðskiljanleg eftir myndina og áttu í tveggja ára ástarsambandi sem endaði með bónorði árið 2012. Þau hættu þó saman ári seinna en leiðir þeirra lágu saman á ný árið 2015 og giftu þau sig um síðustu jól umkringd nánustu vinum og ættingjum.„Það er skrítið hvernig þetta smellur allt saman og tíu árum seinna er ég hérna, giftur,“ sagði Hemsworth.