Segist ekki geta svarað nafnlausum ásökunum og hvetur ásakendur til að koma fram undir nafni

Jón Baldvin Hannibalsson, fyrrverandi utanríkisráðherra, segist ekki geta svarað ásökunum á hendur honum sem settar eru fram í skjóli nafnleyndar. Hann segist hafa svarað öllum þeim ásökunum á hendur honum sem settar hafa verið fram undir nafni og hvetur þá sem saka hann um kynferðislegt áreiti eða ofbeldi að koma fram undir nafni.



Jón Baldvin var í viðtali við Silfrinu á RÚV fyrr í dag þar sem hann ræddi þær ásakanir sem settar hafa verið fram á hendur honum um kynferðisbrot. Jón Baldvin hefur alfarið neitað sök. Jón Baldvin ræddi við fréttastofu fyrr í dag en viðtalið má sjá í heild sinni hér fyrir neðan.



„Ég hef svarað öllum framkomnum ásökunum frá nafngreindum persónum,“ segir Jón Baldvin. „Ég get ekki, frekar en lögreglan, svarað ónafngreindum ásökunum. Það er ekki hægt. Hvernig á ég að gera það, gætir þú það?“ spyr Jón Baldvin.



Í frétt Stundarinnar sem birtist 11. janúar voru birtar ásakanir fjögurra kvenna á hendur Jóni Baldvini. Frásagnirnar spanna yfir fimmtíu ár en nýjasta frásögnin hverfist um meinta kynferðislega áreitni sem á að hafa átt sér stað á Spáni síðasta sumar. Jón Baldvin segir það atvik hafa verið sviðsett. Sú skýring Jóns Baldvin er þó að mati Carmen Jóhannsdóttur, ein af þeim sem steig fram í frétt Stundarinnar, fráleit.



Tengir ásakanirnar við væntanlega bók um störf hans

„Ef að einhver ber þig svívirðilegum sökum, nafnlaus á netinu eða á fjölmiðlum, hvernig ætlarðu að svara ef þú veist ekkert hver það er. Þetta var kallað gróusögur í gamla daga. Þetta er rógur og níð. Ég skora á þetta fólk að koma fram undir nafni og standa þá frammi fyrir máli sínu í réttarkerfi Íslands,“ segir Jón Baldvin.



Jón Baldvin fyrir utan Útvarpshúsið. Vísir/Vilhelm

Facebook-hópurinn #Me too Jón Baldvin Hannibalsson var stonfaður fyrir skömmu en í lýsingu á hópnum kemur fram að þar sé rætt um „upplifun kvenna af áreitni og/eða ofbeldi Jóns Baldvins Hannibalssonar.“ Í hópnum eru hátt í 700 manns og taka stjórnendur hans meðal annars við sögum frá þeim sem ekki treysta sér að koma fram undir nafni. Við þetta virðist Jón Baldvin ekki vera sáttur.

Þá segist Jón Baldvin helst telja að rekja mætti það að konurnar fjórar stigu fram í Stundinni til þess að til hafi staðið að gefa út bók hinum til heiðurs. Halda átti málþing um störf hans auk þess sem að fólki stóð til boða að skrá sig fyrir heillaóskum í bókinni.



„Þeir sem voru að leita eftir áskrift fyrirfram og heillaóskum urðu fljótlega varir við það að fólk var hrætt og sumir drógu nöfn sín til baka, aðspurðir hvers vegna. Vegna þess að þeim var hótað öllu illla. Þeir væri að bendla sig við nafn manns sem lægi undir ásökunum um að vera kynferðisbrotamaður. Þetta fólk dró sig til baka,“ segir Jón Baldvin.



„Ég káfa ekki á konum, ég klíp ekki konur og ég pota ekki í brjóst“

„Í réttarríki höfum við dómstóla til að útkljá svona mál. Það er ekki nógu gott að ásökunin ein sé sama og niðurstaða dóms. Ef að svona alvarlegar ásakanir koma fram þá á að rannsaka þær, það á afla gagna og það á bera þær undir óhlutdrægan dómara og fá niðurstöðu um hvað er satt og hvað er logið,“ segir Jón Baldvin.



Jón Baldvin Hannibalsson mætir í Útvarpshúsið fyrir viðtalið í dag. Vísir/Vilhelm

Ítrekar hann að takast ætti á um ásakanir á hendur honum fyrir dómstólum.

Margar af þeim sögum sem birtar hafa verið í Facebook-hópnum umrædda snúa að því að Jón Baldvin hafi snert konur á óviðurkvæmilegan hátt. Hann þvertekur fyrir að slíkt hafi átt sér stað.



„Nú skal ég svara eins ærlega og ég get. Í fyrsta lagi, ég er ekki nauðgari. Í öðru lagi, ég hef aldrei beitt neina konu ofbeldi, hvorki heimilisofbeldi né neinu öðru ofbeldi,“ segir Jón Baldvin og bætir við.



„Ég er ekki káfari, ég káfa ekki á konum, ég klíp ekki konur og pota ekki í brjóst á ókunnugum konum. Það er bara bull,“ segir Jón Baldvin



Það eru margar sögur sem segja að þú hafir verið í glasi. Getur verið að þarna sé um atvik að ræða sem þú munir ekki eftir?



„Nú segir þú „getur verið.“ Mitt svar við því, ég get ekki svarað nafnlausum ásökunum en ef þær koma fram undir nafni skulum við skoða það, „case by case“.““