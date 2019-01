Sú unga heillaði alla og fékk aftur gullhnappinn

Hin 11 ára Angelica Hale er einn af keppendum í skemmtiþáttunum America´s Got Talent: The Champions.



Þættirnir hófu göngu sína á NBC 7. janúar og taka aðeins keppendur þátt sem hafa annað hvort unnið Talent keppni eða komist í úrslit.



Á dögunum sáu lesendur Vísis Susan Boyle mæta aftur í slaginn tíu árum eftir að hún sló fyrst í gegn.



Hale var einnig fengin í þáttinn en hún hafnaði í öðru sæti í 12. þáttaröðinni af America´s Got Talent en hún heillaði Bandaríkjamenn fyrst upp úr skónum árið 2017 og þá aðeins níu ára.



Þá tók hún lagið Girl On Fire og fékk gullhnappinn. Núna tók hún lagið Fight Song með Rachel Platten og hefur hún akkúrat engu gleymt.



Frammistaða upp á 10 og varð dómarinn Howie Mandel að ýta á gullhnappinn eftir flutninginn. Hale að krækja í annan gullhnapp sinn á tveimur árum.



Hér að neðan má sjá frammistöðu hennar.