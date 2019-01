Paul Potts mætti aftur tólf árum síðar og gerði allt vitlaust

Breski söngvarinn Paul Potts mætti í skemmtiþáttunum America´s Got Talent: The Champions á dögunum.



Þættirnir hófu göngu sína á NBC 7. janúar og taka aðeins keppendur þátt sem hafa annað hvort unnið Talent keppni eða komist í úrslit.



Á dögunum sáu lesendur Vísis Susan Boyle mæta aftur í slaginn tíu árum eftir að hún sló fyrst í gegn.



Nú var komið að Paul Potts að sýna sig aftur en hann vann Britain´s Got Talent árið 2007 og var það í fyrsta sinn sem þættirnir fóru í loftið.



Potts kom þá heldur betur á óvart þegar hann tók lagið Nessun Dorma í fyrstu áheyrnaprufunni. Hér að neðan má sjá þá prufu.



Nú var komið að Potts að taka þátt í annarri raunveruleikaþáttaröð og mætti hann með óperuna Caruso sem hann flutti algjörlega óaðfinnanlega.



Potts greindi frá því í prufunni að síðan hann vann Britain´s Got Talent hefur hann ferðast um allan heim og haldið um 1100 tónleika. Hér að neðan má sjá flutning hans í nýju þáttunum.