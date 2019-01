Salah hættur á Twitter eftir skrítið tíst

Mohamed Salah, stjarna Liverpool, er horfinn af Twitter. Áður en hann hvarf af samfélagsmiðlinum setti hann í loftið skrítið tíst.



Þar stóð: „2019 Resolution: Time to get in touch, for real“ eða „Áramótaheitið 2019 er að komast í samband af alvöru“.







#Salah's last tweet before deactivating all his social media accounts. pic.twitter.com/a9huGYECer

— حازم فهمي (@HazemFahmyy) January 23, 2019



Það er misjafnt hvað menn lesa í tístið sem þykir hið furðulegasta. Við hvern vill hann komast í samband? Vill hann klára deilu sína við egpypska knattspyrnusambandið eða er hann að reyna að komast til Real Madrid? Allt bollaleggingar á þessu stigi málsins.Þessu getur enginn svarað nema Salah en málið hefur eðlilega vakið mikla athygli.