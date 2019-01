Seðlabankinn á átta verk eftir Rósu Ingólfs

Listaverkaeign Seðlabankans er sannarlega tilkomumikil og gaman fyrir áhugafólk um listasöguna að glugga í listann yfir verkin. Bankinn á verk eftir flesta helstu meistara íslenska málverksins svo sem Kjarval, Ásmund Sveinsson, Kristínu Jónsdóttur, Gunnlaug Scheving, Finn Jónsson, Jón Stefánsson, Ásgerði Búadóttur, Hring og Svavar Guðnason, Júlíönu Sveinsdóttur og Louisa Matthíasdóttur. Svo nokkur nöfn gömlu meistaranna séu nefnd úr þessum hópi auk fjölda nútímalistamanna eins og Ragnars Kjartanssonar og Huldu Hákon. Seðlabankinn á meira að segja verk eftir Öldu Lóu Leifsdóttur sem er eiginkona sósíalistaforingjans Gunnars Smára Egilssonar.



Og, eins og fram hefur komið, sex verk eftir Gunnlaug Blöndal en tvö þeirra hafa heldur betur komið listaverkaeign bankans á kortið eftir að upplýstist að bankinn hafi, meðal annars að teknu tilliti til ráðleggingar frá Jafnréttisstofu, tekið tvö þeirra niður. Sá ráðstöfun hefur komið mörgum í opna skjöldu enda Gunnlaugur eftirlæti hinnar íslensku borgarastéttar um áratugaskeið. Verk eftir hann sem eru í eigu Seðlabankans bera titlana: Kona heita þrjú þeirra og væntanlega tvö þeirra sem hefur komið einhverjum starfsmönnum bankans úr jafnvægi því varla eru það verkin „Burstabær – fólk og hestar“, „Bátur – Snæfellsjökull“ eða „Siglufjörður“.



Óðurinn til krónunnar eftir Rósu

Rósa við grafíkverk sitt sem heitir Óðurinn til krónunnar, en það er hluti listaverkasafns Seðlabankans.

Þá hefur einhver bankamaður verið svo forsjáll að tryggja bankanum átta verk, eða grafíkseríu, eftir Rósu Ingólfsdóttur, sem er líklega þekktasta sjónvarpsþula landsins fyrr og síðar. Rósa hefur reyndar haldið fram þeirri umdeildu skoðun að karlmenn eigi að stjórna , en sú skoðun hennar olli nokkru uppnámi í samfélaginu. Kannski hefur titill verksins höfðað sérstaklega til bankamannsins. Í tölublaði Dags frá 1. ágúst 1989 er fjallað um sýninguna

„Sem fyrr segir eru á sýningunni 36 sjónvarpsgrafíkverk. Um er að ræða þrjár seríur og allt eru þetta verk sem birst hafa á skjánum. í fyrsta lagi er verkið „Óðurinn til krónunnar" en það var notað í innlendum fréttaþáttum um efnahagsmál. í öðru lagi er um að ræða verkið „það er leið út" en það var notað í samnefndum þætti um geðvernd. Loks er um að ræða myndröðina „konur í íslensku ljóðlífi".



Vel gengið um safnið

Stefán Jóhann stendur hér við eitt af meistaraverkum bankans. visir/valli

Vísir ræddi við Stefán Jóhann Stefánsson, ritstjóra Seðlabankans, en hann vill ekki greina nánar frá því hvaða verk Gunnlaugs Blöndals sem eru svo umdeild, enda stendur til að sýna þau sérstaklega á Safnanótt 8. febrúar. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra sagði á þingi í vikunni að hún teldi ástæðulaust að óttast að ekki væri í færum Seðlabankans að annast þessi verk. Og líklega er það laukrétt hjá forsætisráðherranum.

„Við höfum haft samráð við arkitekta, einkum þegar verið var að taka húsnæðið í notkun árið 1987, og svo listfræðinga og sérfróða á því sviði við kaup á listaverkum. Svo erum við með safnvörð sem er þó aðallega með myntsafnið. Að öðru leyti hefur rekstrarsviðið haft meginumsjón með verkunum, séð um yfirlit yfir í hvaða herbergjum og á hvaða veggjum þeim er komið fyrir,“ segir Stefán Jóhann.



Safnið að stofni til frá gamla Landsbankanum

Már Guðmundsson Seðlabankastjóri við eitt af ómetanlegum verkum bankans: Gunnlaugur Scheving er ekki líklegur til að koma raski á sálarlíf nokkurs manns. fbl/stefán

Hann útskýrir jafnframt að talsverðan hluta af verkanna hafi Seðlabankinn fengið þegar hann „skildi“ við Landsbankann.„Seðlabankinn var stofnaður 1961. Frá 1957 var Landsbankanum skipt í tvo hluta, seðlabankahluta og viðskiptabankahluta. Áður var seðlabankadeildin hluti Landsbankans. Við vorum til húsa með Landsbankanum til 1987, þannig að nokkur hluti af verkunum þegar flutt var í húsnæði Seðlabankans kom úr hinu sameiginlega húsnæði með Landsbankanum. Keypt voru verk áfram en síðustu ár hefur það verið talsvert minna og nokkur ár ekki neitt. Einhver samvinna hefur verið við söfn varðandi sýningu á verkum og fleira slíkt hefur komið til tals.“

Málið hefur verið mjög til umræðu í samfélaginu og meðal þeirra sem hafa tjáð sig um málið er Gísli Gunnarsson prófessor emeritus, en það gerir hann á vegg sagnfræðingsins Stefáns Pálssonar sem viðrar þá „óvinsælu“ skoðun að honum finnist það ekkert sérstaklega mikið hneyksli að stór stofnun eins og Seðlabankinn hafi eignast að meðaltali 5-6 málverk frá stofnun sinni.



„Mörg þessi málverk voru hluti gjafar sem einn af fyrstu bankastjórum Seðlabankans, Jón Maríusson, lét Seðlabankann fá sem arf eftir sig. Í þeim arfi var einnig stór íbúð við Ægissíðu,“ segir Gísli sem virðist þekkja vel til þess máls: „Jón var maður ókvæntur alla ævi og barnlaus og gaf allar eigur sínar bankanum eftir sinn dag.“



Bókfært mat í reikningum 100 milljónir króna

Viðar Víkingsson og Jóhanna Vigdís Arnardóttir í hlutverkum sínum í Opinberun Hannesar en Hrafn Gunnlaugsson kvikmyndaleikstjóri greindi óvænt frá því í vikunni að verk Blöndals léki rullu í mynd sinni.

Erfitt er að meta safnið, þarna er um ómetanleg listaverk að ræða.„Málverkaeignin hefur verið bókfærð í reikningum Seðlabankans en það mat er sjálfsagt ekki það sama og markaðsvirði eða tæplega 100 milljónir króna. Það er hluti af bókfærðum eignum í söfnum bankans sem er ríflega tvöföld sú fjárhæð. Hluti þess er myntsafn bankans,“ segir Stefán Jóhann. Ljóst er að það hlýtur að teljast varlega áætlað að teknu tilliti til markaðsverðs en um er að ræða 320 verk.

Líklega eru fæstir sem átta sig á því hversu stórt hlutverk fjármálastofnanir hafa leikið í því bæði að halda utan um listasöguna og vera stuðningsaðilar hennar með kaupum á verkum eftir íslenska myndlistarmenn í gegnum tíðina. En, listinn yfir verkin í heild sinni fer hér á eftir.



Listaverk í eigu Seðlabankans

