GDRN og GYDA tilnefndar til Norrænu tónlistarverðlaunanna

Fyrsta plata GDRN, Hvað ef, og önnur plata GYDA, Evolution voru tilnefndar sem plötur ársins.



Norrænu tónlistarverðlaunin verða veitt þann 28. febrúar á hátíðinni by:Larm í Osló. Tilnefndar eru árlega útgáfur sem skáru fram úr, tvær eða þrjár frá hverju landanna fimm. Þ.e. Danmörku, Finnlandi, Íslandi, Noregi og Svíþjóð.



GDRN er listamannsnafn Guðrúnar Ýrar Eyfjörð. Árið sem leið hefur verið henni gott, sem kórónaðist kannski að einhverju leyti með því að hún flutti lokalag Áramótaskaupsins. Platan hennar sem tilnefnd er hefur jafnframt notið mikilla vinsælda, sér í lagi hjá ungu kynslóðinni.



Dómnefndin hefur orð á að Ísland reki lestina meðal Norðurlanda á sviði „silkimjúkrar nútíma-R&B tónlistar,“ og hittir þar naglann á höfuðið með ansi nákvæmri lýsingu á tónlist Guðrúnar. Dómnefndin segir jafnframt að GDRN virðist ætla að koma Íslandi á kortið á þessu sviði með öflugri og kraftmikilli frumraun.



GYDA er nafn sólóverkefnis Gyðu Valtýsdóttur, sem kom fyrst fram á sjónarsviðið með tilraunakenndu raftónlistarsveitinni múm snemma á þessari öld. Hún er á mála hjá íslensk-bandarísku útgáfunni figureight og gaf þar út sína fyrstu plötu Epicycle árið 2017.



Flæði plötu hennar Evolution, sem er tilnefnd, er samkvæmt dómnefndinni afbragðsgott, og jafnvel ekki af þessum heimi. Hún sé fíngerð en jafnframt kraftmikil.



Dómnefnd verðlaunanna skipa, auk Arnars Eggerts Thoroddsen okkar, hinn norski Audun Vinger, hinn finnski Ilkka Mattila, hin sænska Annah Björk og hin danska Anna Ullman.



Tilnefningarnar og umsagnir dómnefndar má finna hér. Eins og sjá má er sænska poppstjarnan Robyn á meðal tilnefndra, en plötulistann í heild sinni má sjá hér að neðan.



Danmörk

Astrid Sonne - Human Lines

Bisse - Tanmaurk

Soho Rezenejad - Six Archetypes



Finnland

Jori Hulkkonen - Simple Music for Complicated People

Karina - Karina



Ísland

GDRN - Hvað ef

GYDA - Evolution



Noregur

Lil Halima - love songs for bad lovers

Marja Mortensson - Mojhtestasse



Svíþjóð

Jenny Wilson - EXORCISM

Robyn - Honey

Sarah Klang - Love in the Milky Way