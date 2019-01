Einungis 1968 klukkustundir til stefnu til að rifja upp Game of Thrones

Game of Thrones hefur göngu sína á Stöð 2 eftir 82 daga en nýja serían verður eins og áður heimsfrumsýnd á Stöð 2, á sama tíma og hjá HBO, klukkan 1 aðfaranótt mánudagsins 15. apríl.



Þetta verður áttunda serían sem fer í loftið svo þeir sem ætla sér að rifja upp þurfa að renna yfir sjö þáttaraðir eða 67 þætti í allt. Hver þáttur er rétt tæpur klukkutími að lengd svo við erum að tala um 670 klukkutíma!



Oddur J. Jónasson hefur dýpri innsýn í Game of Thrones en margur annar þar sem hann þýðir þættina fyrir Stöð 2. Hann segir nauðsynlegt að rifja upp.



„Það er svo langt liðið frá síðustu seríu, meira en ár! Í það minnsta verður fólk að horfa á lokaþátt síðustu seríu áður en nýja serían hefst. Sá þáttur var líka mjög hressilegur. En ég myndi samt segja nauðsynlegt að yfirferðin nái yfir allar seríurnar,“ segir Oddur. Ómögulegt sé fyrir þá, sem hafa af einhverjum ástæðum ekki séð einn einasta þátt, að „detta bara inn í söguna“ í áttundu seríunni.

„Það gengur ekki, forsagan er of mikil,“ segir Oddur.



En ekkert stress, allar þáttaraðir Game of Thrones eru inni á Stöð 2 Maraþon og 82 dagar telja um það bil 1968 klukkutíma. Enn er því enn nógur tími til að horfa á alla þættina. Það þarf bara smá skipulag. Á síðunni cnet.com er búið að reikna út eftirfarandi tímaplan.



Hægt og bítandi



Einn þáttur á dag: Hefja áhorf 6. febrúar.

Tveir þættir á dag: Hefja áhorf 11. mars.

Þrír þættir á dag: Hefja áhorf 23. mars.

Fimm þættir á dag: Hefja áhorf 1. apríl.



Í litlum lotum



Fimm þættir á viku: Hefja áhorf 14 janúar.

Sjö þættir á viku: Hefja áhorf 4. febrúar.

Heil þáttaröð á viku: Hefja áhorf 25. febrúar.



Helgarlotur



Sex þættir yfir helgi: Hefja áhorf 26. janúar.

Tíu þættir yfir helgi: Hefja áhorf 2. mars.

Heila þáttaröð yfir helgi: Hefja áhorf 23. febrúar.



En hvað ef fólk lendir í tímahraki, nú eða vill stytta sér leið inn í forsöguna?



„Höfundur Game of Thrones er ekki fyrirsjáanlegur og sagan tekur iðulega óvænta stefnu. En, það er þó hægt að stikla á stóru til að ná helstu vendipunktum sögunnar,“ segir Oddur. „Ég get til dæmis mælt með samantekt News Bytes á helstu þáttum til að komast inn í söguna.



Þar er meðal annars mælt með 9. þætti í seríu 1, 2, 3 og 5 en oft verða miklar sviftingar í sögunni einmitt í 9. og næst síðasta þætti hverrar seríu,“ segir Oddur og finnst varla hægt að komast upp með að fylgjast ekki með Game of Thrones.



„Það er hæpið. Á þessum árstíma er Game of Thrones það sem talað er um á kaffistofunum. Á mínum vinnustað var til dæmis gripið til þess ráðs að horfa saman á þáttinn á mánudagsmorgnum, til þess að geta hreinlega talað saman yfir daginn,“ segir Oddur.

Sjálfur þurfti hann oft að sitja á sér en starfs síns vegna var hann alltaf löngu búinn að horfa á undan öllum öðrum. „Það gat tekið verulega á. Sem betur fer vorum við tvö, ég og sú sem sá um að kóða. Þegar spennan var of mikil gátum við stundum lokað okkur af og farið yfir málin,“ segir Oddur sposkur.



Vinsældir þáttanna eru með ólíkindum og öryggiskröfur framleiðenda þar af leiðandi miklar. „Allt í kringum þessa þætti er leynikóðað svo ekkert leki út og miklar öryggisráðstafanir gerðar varðandi handrit og öll gögn. Það þekki ég ekki með aðrar sjónvarpsseríur,“ segir Oddur og leiðist ekki í vinnunni.



„Ég hef alltaf verið fantasíunörd og GOT er algjör draumur nörda. Ég leyfi mér að nördast alla leið í þýðingunum og íslenska til dæmis nöfn á bæjum og borgum. Þetta er svo skemmtilegt efni en kannski ekki fyrir fjölskylduna að horfa á saman. GOT er fullorðins,“ segir Oddur og rifjar upp vandræðalegt augnablik þegar hann horfði á Game of Thrones í flugvél um miðja nótt. „Ég ýtti á pásu þegar flugfreyjan kom að bjóða mér drykk í og myndin fraus í miðri ástarsenu tveggja karla.“



Væntanleg sería Game of Thrones verður sú síðasta. Hvað gera eldheitir aðdáendur þá? „Úff, þá leggst ég bara í hýði, þá fyrst kemur veturinn!"



Nýju þættirnir verða aðgengilegir á tímaflakki og frelsi eftir 15. apríl og verða endursýndir á mánudagskvöldum.



Hér fyrir neðan má sjá brot af því sem áhorfendur eiga von á eftir 1968 klukkutstundir.



