Disney-árið mikla 2019

Eins og síðustu ár verða ofurhetjur og stjörnustríð frek til fjörsins á bíóárinu 2019 en kunnuglegar teiknimyndasöguhetjur munu einnig gera sig gildandi ásamt hryllilegum vágestum úr hugarfylgsnum hrollvekjumeistarans Stephens King.



Með fullri virðingu fyrir Star Wars er Marvel-myndin Avengers: Endgame líklega sú mynd sem beðið er með mestri eftirvæntingu. Myndin er, eins og titillinn ber með sér, lokakafli The Avengers-myndabálksins með þá Captain America og Iron Man í forgrunni.



Áhorfendur skildu við sameinuð hetjugengi The Avengers og Guard­ians of the Galaxy í verulega vondum málum í fyrra í lok Aveng­ers: Infinity War þegar drjúgur hluti þeirra, ásamt hálfri heimsbyggðinni, varð að dufti með einum fingur­smelli þursins Thanosar.



Biðin eftir framhaldinu hefur reynt verulega á þanþol tauga Marvel-­aðdáenda en sem betur fer verður endataflið frumsýnt í lok apríl og þá kemur í ljós hvort Doct­or Strange hitti á einu réttu niðurstöðuna áður en hann gufaði upp og þá um leið hvaða hetjur eiga afturkvæmt eftir ósigurinn fyrir Thanosi.



Meira Marvel

Spurningum um Rey og Kylo verður vonandi svarað í desember.

Marvel gefur ekkert eftir á þessu ári en auk Endgame býður myndasögurisinn upp á Captain Marvel og nýja Spider-Man mynd, Far from Home. Köngulóarmaðurinn verður sumarmynd en Brie Larson ríður á ofurhetjuvaðið í byrjun mars sem herflugmaðurinn Carol Danvers sem breytist í ofurhetjuna Captain Marvel. Myndarinnar er ekki síst beðið með eftirvæntingu þar sem talið er víst að í henni leynist tengingar yfir í Endgame og mögulega vísbendingar um hvers er að vænta í þeirri mynd.

Níundi kafli Geimgenglasögu

Allt bendir til þess að Pixar muni aftur töfra fram heillandi ævintýri um Vidda, Bósa og félaga.

Biðin eftir níunda kafla stjörnustríðssögu Geimgenglafjölskyldunnar verður öllu lengri en venju samkvæmt verður Star Wars: Episode IX jólamynd. Myndin hefur ekki enn fengið undirtitil en hún markar endalok þríleiksins sem leikstjórinn J.J. Abrams hóf með The Force Awakens 2015. Abrams bindur sjálfur endahnútinn á darraðardans þeirra Rey og Kylo Ren á mörkum góðs og ills eftir stórgóðan en mjög umdeildan millikafla, The Last Jedi, sem Rian Johnson bauð upp á um jólin 2017.

Viddi og Bósi snúa aftur

Elsa er ekki alveg tilbúin til þess að sleppa takinu.

Tölvuteiknimyndirnar sem kenndar eru við Toy Story og persónur þeirra eru með þeim allra ástsælustu í þeirri deild síðustu áratugi. Toy Story 3 kom út 2010 og almennt var talið að með þeim frábæra kafla væri ævintýrum Vidda og Bósa ljósárs lokið. En nú mæta þeir aftur til leiks ásamt gömlum kunningjum og einhverjum nýjum og flest bendir til þess að Pixar hafi enn eina ferðina tekist að galdra fram pottþétt og fallegt ævintýri.

Þetta er (ekki alveg) nóg

Prinsessuævintýrið Frozen, um þær systur Elsu og Önnu, sló eftirminnilega í gegn fyrir fimm árum og þær systur og lagið hennar Elsu, Let it go (Þetta er nóg) njóta enn umtalsverðra vinsælda sem verða líklega endurnýjaðar hressilega síðla árs með Frozen 2. Allir sem komu að fyrri myndinni endurtaka leikinn þannig að ef handritið er gott ætti ekkert að geta farið úrskeiðis.

Simbi heillar á ný

Ófétið Pennywise gerir aðra atlögu í öðrum hluta It.

Ljónsunginn Simbi heillaði börn og fullorðna 1994 í einni allra bestu Disney-teiknimynd síðari tíma, The Lion King. Disney freistast nú til þess að læsa klónum í nýjar kynslóðir áhorfenda með tölvugerðri endurgerð myndarinnar sem uppkomnir aðdáendur fyrstu myndarinnar bíða eftir í ofvæni.

Meiri trúðslæti

Eftir langa bið er bíómynd um Downton Abbey á leiðinni.

Hrollvekjuhöfundurinn Stephen King sagði söguna um óværuna, trúðinn Pennywise, á tveimur tímabilum í hinni hnausþykku bók It. Annars vegar tókst hópur unglinga á við skrímslið og hafði betur en þó ekki endanlega þar sem Pennywise skaut aftur upp sínum fúla kolli þegar þau voru fullorðin og lokauppgjörið fór fram.Fyrri hluti sögunnar sló í gegn í velheppnuðum hrolli fyrir tveimur árum og nú er komið að því að uppkomnar hetjur fyrri myndarinnar horfist á ný í augu við ógnvald æsku sinnar. Bill Skarsgård heldur áfram að djöflast í gervi trúðsins en James McAvoy og Jessica Chastain bregða sér í hlutverk fullorðinna Bills og Beverly sem fara fyrir trúðabörnunum.

Úr sjónvarpi í bíó

Bíóárið 2019 býður góðu heilli upp á aðeins meira en ofurhetjur, geislasverð, talandi leikföng og hráefni í martraðir og sjálfsagt munu margir fegnir drífa sig til Jórvíkurskíris til fundar við persónur hinna vinsælu sjónvarpsþátta Downton Abbey þegar samnefnd kvikmynd kemur í bíó í september.Drjúgur hluti persóna og leikenda úr þáttunum láta að sér kveða í myndinni ásamt einhverjum nýjum andlitum. Michael Engler leikstýrir en Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Maggie Smith, Elizabeth McGovern, Imelda Staunton og Geraldine James eru í helstu hlutverkum.