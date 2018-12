Alvanalegt er að hönnuðir bókakápa notist við listrænar myndir úr myndabönkum við hönnun bókakápa. Þetta segir Pétur Már Ólafsson, útgefandi Bjarts, sem gefur út Útlagamorðin, nýjustu bók Ármanns Jakobssonar. Bent var á það á Twitter fyrr í dag að kápa Útlagamorðanna svipi um margt til kápu bókarinnar Fooled: Stories about Love eftir höfundinn Tali Nay.



Jón Ásgeir Hreinsson, hönnuður kápu Útlagamorðanna, segist hafa fengið valið myndina úr myndabankanum Shutterstock – mynd sem hann sagði hæfa sögunni vel. Það sé alþekkt að hönnuður notist við myndir úr myndbanka og þá geti þetta gerst. „Í þessu tilviki eru það hönnuðir sem kaupa myndir eftir sama ljósmyndarann án þess að vita hvor af öðrum.“



Víðförull sleikipinni

Pétur Már Ólafsson, útgefandi Bjarts, segir að kápuhönnuður sendi útgefandanum vanalega fimm til tíu tillögur að kápu Mynd/Bjartur

Rauði sleikipinninn, sem rússneski ljósmyndarinn Stas Knop festi á filmu, virðist þó ekki einungis hafa ratað á kápur bóka Ármanns og Tali Nay. Hann er einnig að finna á kápum bókanna Red Flags: Major Signs HE‘S Cheating on You eftir Alexis Jewelle og Narcissism: How to Break Free from a Narcissistic Partner eftir Erica Wright. Þá notaðist söngkonan Alyson Stoner sleikjóinn á efni tengdu útgáfu lags síns Who Do You Love.Jón Ásgeir rataði í fréttirnar fyrir tveimur árum vegna kápu sinnar við bók Vigdísar Grímsdóttur, Elsku Drauma mín – Minningabók Sigríðar Halldórsdóttur. Var bent á að kápan svipaði mjög til veggspjalds bandarísku hljómsveitarinnar Lady Danville í tengslum við plötuna Operating. Sagði Jón Ásgeir þá að þarna hafi átt sér stað mistök af hans hálfu, sem hann harmi og baðst hann afsökunar á þeim.

Sér ekki glæpinn í þessu

Margar myndatökur keyra bók í kaf

Pétur Már tekur í sama streng og Jón Ásgeir. „Þetta er það sem getur gerst þegar menn nota myndabanka. Það er ekkert við því að segja að hönnuðir í ólíkum löndum með ólíkar bækur velji myndir úr sömu myndaseríu. Það eru fleiri dæmi um kápur með brotnum sleikjóum, ekki endilega myndir úr þessari seríu heldur með sama þema. Í þessu tilviki er sama myndin úr þessari seríu í myndabankanum notuð á þrjár kápur sem ég veit um. Jón Ásgeir notar aðra mynd á þá fjórðu. Ég sé nú ekki alveg glæpinn í þessu máli.“Hann segir að allir hönnuðir noti myndabanka, enda væru myndabankar ekki til ef enginn notaði þá. „Ég myndi halda að bæði á Íslandi og um allan heim væru menn í langflestum tilvikum að notast við myndabanka. Menn eru með einhverja hugmynd í kollinum og leita fanga í myndabönkum og svo geta menn verið með svipað þema á kápunni þótt það sé ekki endilega sama mynd. Það eru vafalaust mýmörg sambærileg dæmi til. Jón Ásgeir er einn af okkar reyndustu og bestu kápuhönnuðum og við höfum unnið mikið með honum.“Pétur Már segir að kápuhönnuður sendi útgefandanum vanalega fimm til tíu tillögur að kápu í útgáfuferlinu. „Ef hann ætti að leigja stúdíó og taka mynd af hverri hugmynd færi kostnaðurinn við kápuna fljótt úr böndunum. Þetta er bara veruleikinn, menn nota myndabanka. En það er líka af því að þar er mikið úrval góðra mynda.“