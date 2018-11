Leikstjóri Nornanna er látinn

Breski kvikmyndaleikstjórinn Nicolas Roeg er látinn, níræður að aldri. Roeg er einna þekktastur fyrir að hafa leikstýrt kvikmyndinni The Witches, eða Nornunum, frá árinu 1990 sem byggði á bók Roald Dahl og skartaði Anjelicu Huston í aðalhlutverki.



Hann leikstýrði einnig kvikmyndunum Performance frá árinu 1973 með Mick Jagger í aðalhlutverki og The Man Who Fell to Earth með David Bowie frá árinu 1976.



Leikstjórnarferill hans spannaði einhverja sex áratugi, en hann hóf störf innan kvikmyndaiðnaðarins hjá Marlybone Studios, þar sem hann bar fram te til annars starfsfólks.



Leikstjórarnir Steven Soderbergh, Christopher Nolan og Danny Boyle hafa allir sagt Roeg hafa verið eina af helstu fyrirmyndum sínum í bransanum.