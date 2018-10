Bein útsending: Árleg friðarráðstefna Höfða

Árleg friðarráðstefna Höfða friðarseturs, The Imagine Forum: Youth on the Move fer fram í dag. Ráðstefnan er haldin í Veröld Húsi Vigdísar og stendur yfir frá 09:30 til 17:00 í dag. Áhersla verður lögð á mikilvægt hlutverk ungs flóttafólks, frumkvöðla og aðgerðarsinna í að stuðla að jákvæðum breytingum og hvernig samfélög geta unnið að aukinni aðkomu ungs flóttafólks að ákvarðanatöku og samfélagsþátttöku.



Frekari upplýsingar má finna á síðu Friðarsetursins og dagskránna má finna hér.



Aðalfyrirlesarar:

JJ Bola er rithöfundur, ljóðaslammari, fyrirlesari og fyrrum flóttamaður frá Austur- Kongó en hann flúði til Bretlands þegar hann var 7 ára. JJ hefur gefið út þrjú ljóðasöfn og fyrsta skáldsaga hans, No Place to Call Home, kom út í Bretlandi árið 2017. Hann er talsmaður UNHCR og hefur víða komið fram á þeirra vegum, meðal annars á World Economic Forum.



Pia Oberio, sérfræðingur hjá Mannréttindastofnun Sameinuðu þjóðanna. Pia leiðir vinnu stofnunarinnar þegar kemur að mannréttindum innflytjenda og flóttafólks og er ráðgjafi mannréttindafulltrúa varðandi stefnumótun og lagaleg málefni tengd fólksflutningum og mannréttindum.



Aðrir fyrirlesara eru: Sophia Mahfooz, framkvæmdastjóri SVIP, Nazanin Askari, femínisti og aðgerðarsinni, Kathy Gong, frumkvöðull og framkvæmdastjóri og meðstofnandi Wafa Games, Adam Elsod, stjórnarformaður og stofnandi The Young Republic og Harald Quintus-Bosz, kennari við D-Lab í MIT og CTO hjá Cooper Perkins.