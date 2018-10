Þessi unnu á AMAs: Taylor Swift sló met Whitney Houston

Söngkonan Taylor Swift sló met Whitney Houston á Amercian Music Awards í Los Angeles í nótt en hún fór heim með 4 verðlaun og hefur nú unnið 23 verðlaun í heildina á sínum ferli en met Houston var 22 verðlaun.



Swift vann fyrir tónleikaferðalag ársins, bestu plötuna, besti kvenkynslistamaður í flokknum popp/rokk og einnig listamaður ársins. Enginn kvenkyns listamaður hefur unnið fleiri verðlaun á AMAs í sögunni.





Hér að neðan má sjá alla verðlaunahafa gærkvöldsins:



Besti nýi listamaður ársins

Sigurvegari: Camila Cabello

Cardi B

Khalid

Dua Lipa

XXXTentacion



Besta samstarf ársins

Sigurvegari: “Havanna,” Camila Cabello ft. Young Thug

“Finesse,” Bruno Mars & Cardi B

“Rockstar,” Post Malone ft. 21 Savage

“Meant to Be,” Beba Rhexha and Florida Georgia Line

“The Middle,” Zedd, Maren Morris and Grey



Besti kvenkyns listamaðurinn í flokknum Pop/Rock

Camilla Cabello

Cardi B

Sigurvegari: Taylor Swift



Besti karlkyns listamaðurinn í flokknum Pop/Rock

Drake

Sigurvegari: Post Malone

Ed Sheeran



Besti dúettinn eða hópur í flokknum Pop/Rock

Imagine Dragons

Maroon 5

Sigurvegari: Migos



Besti lagið í flokknum Pop/Rock

Sigurvegari: “Havanna,” Camila Cabello ft. Young Thug

“God’s Plan,” by Drake

“Perfect,” by Ed Sheeran



Besta platan í flokknum Pop/Rock

Scorpion, Drake

÷, Ed Sheeran

Sigurvegari: Reputation, Taylor Swift



Besti karlkynslistamaðurinn í flokknum Kántrí

Sigurvegari: Kane Brown

Luke Bryan

Thomas Rhett



Besta platan í flokknum Kántrí

Sigurvegari: Kane Brown, Kane Brown

This Ones’s for You, Luke Combs

Life Changes, Thomas Rhett



Besta lagið í flokknum Kántrí

Sigurvegari: “Heaven,” Kane Brown

“Tequila,” Dan + Shay

“Meant to Be,” Beba Rhexha and Florida Georgia Line



Besti kvenkynslistamaðurinn í flokknum Kántrí

Kelsea Ballerini

Maren Morris

Sigurvegari: Carrie Underwood



Besti dúettinn eða hópur í flokknum Kántrí

Dan + Shay

Sigurvegari: Florida Georgia Line

Lanco



Besti listamaðurinn í flokknum Rap/Hip Hop

Sigurvegari: Cardi B

Drake

Post Malone



Besti karlkyns listamaðurinn í flokknum Soul/R&B

Sigurvegari: Khalid

Bruno Mars

The Weeknd



Besti kvenkyns listamaðurinn í flokknum Soul/R&B

Ella Mai

Sigurvegari: Rihanna

SZA



Besta lagið í flokknum Soul/R&B

“Young, Dumb, and Broke,” Khalid

“Boo’d Up,” Ella Mai

Sigurvegari: “Finesse,” Bruno Mars & Cardi B



Besta platan í flokknum Rap/Hip-Hop

Scorpion, Drake

Luv Is Rage 2, Lil Uzi Vert

Sigurvegari: Beerbongs & Bentleys, Post Malone



Besta lagið í flokknum Rap/Hip-Hop

Sigurvegari: “Bodak Yellow,” Cardi B

“God’s Plan,” Drake

“Rockstar,” Post Malone ft. 21 Savage



Besta platan í fokknum Soul/R&B

American Teen, Khalid

CTRL, SZA,

Sigurvegari: 17, XXXTentacion



Besti listamaðurinn í flokknum Mjúkt popp

Sigurvegari: Shawn Mendes

Pink

Ed Sheeran



Besti listamaðurinn í flokknum Rokk

Imagine Dragons

Sigurvegari: Panic at the Disco

Portugal. the Man



Besta tónlistin í kvikmynd

Sigurvegari: Black Panther

The Greatest Showman

The Fate of the Furious



Besti listamaðurinn í flokknum Latin

J Balvin

Sigurvegari: Daddy Yankee

Ozuna



Besti listamaðurinn í flokknum rafræn danstónlist

The Chainsmokers

Sigurvegari: Marshmello

Zedd



Besti listamaðurinn í flokknum Social Artist

Sigurvegari: BTS

Cardi B

Ariana Grande

Demi Lovato

Shawn Mendes



Besta tónlistarmyndbandið

Sigurvegari: “Havanna,” Camila Cabello ft. Young Thug

“Bodak Yellow (Money Moves),” Cardi B

“God’s Plan,” Drake



Besta tónlistarferðalag ársins

Beyoncé and JAY-Z

Bruno Mars

Ed Sheeran

Sigurvegari: Taylor Swift

U2