Orkuveitan ætlar að skipta um útveggi og hafa þá lóðrétta

Bjarni Bjarnason, forstjóri Orkuveitunnar sem steig tímabundið til hliðar á dögunum, kynnti stöðuna á blaðamannafundi í ágúst þar sem sýndi voru dæmi um rakaskemmdir innandyra í vesturhúsi höfuðstöðva OR.

Að skipta um alla útveggi á Vesturhúsi Orkuveitu Reykjavíkur er hagkvæmasti og öruggasti kosturinn til að ráða niðurlögum rakaskemmda í húsinu. Þetta er mat sérfræðinga sem greint hafa málið að því er segir í tilkynningu frá Orkuveitunni. Greiningin hefur staðið yfir undanfarið ár. Útveggjunum verður skipt út en burðarvirki og gólf halda sér.



„Áður en lokaákvörðun um framhaldið verður tekin verður verkfræðihönnun boðin út. Hönnunin er forsenda vandaðrar kostnaðaráætlunar fyrir viðgerðina. Ákvörðun um framhaldið verður tekin þegar sú áætlun liggur fyrir,“ segir í tilkynningu frá Orkuveitunni. Vesturhúsið hefur nú staðið autt í rúmt ár.



Á blaðamannafundi fyrir rúmu ári greindu stjórnendur OR frá því að umfangsmiklar rakaskemmdir væru í svokölluðu Vesturhúsi við Bæjarháls. Þá þegar hafði verið reynt að gera við hluta útveggjanna en árangur viðgerðanna þótti óviðunandi. Nokkrar hugmyndir að lausn voru þá kynntar og hafa þær verið til skoðunar síðan. Kostnaður við hverja og eina var áætluð um sjö milljarða króna að lágmarki.



Nýtt, hógværara og látlausara yfirbragð

Sú leið sem nú fer í ítarlegri hönnun er byggð á eftirfarandi grundvallarsjónarmiðum:• Beitt verði viðurkenndum lausnum og útfærslum við viðgerð.• Hagkvæmni í byggingu og rekstri verði höfð að leiðarljósi.• Heilir hlutar Vesturhússins nýtist svo sem hægt er, burðarvirki, gólfplötur, loftræsikerfi og fleira.• Húsið fái hógværara og lágstemmdara yfirbragð.• Skrifstofurýmin verði sveigjanleg og heilsusamleg.„Framangreind sjónarmið hafa meðal annars leitt af sér að formi útveggja hússins verði breytt. Í stað þess að þrjár hliðar hússins slúti fram yfir sig, eins og nú er, verði allir útveggir þess lóðréttir. Með því má beita byggingaraðferðum sem góð reynsla er af við íslenskar aðstæður. Áhætta og kostnaður af því að viðhalda núverandi lögun útveggjanna, hvaða leið sem að öðru leyti yrði farin, eru talin útiloka slíkan kost,“ segir í tilkynningu Orkuveitunnar.Gengið er út frá því að flatarmál hússins haldist nokkurn veginn óbreytt. Á næstu mánuðum verði unnið að frekari hönnun á þessum forsendum. Stjórn OR mun taka ákvörðun um framhaldið þegar tillaga um tilhögun liggur fyrir ásamt ítarlegri kostnaðaráætlun. Stefnt er að því í vor.Þegar ljóst varð hve miklar skemmdir voru á Vesturhúsinu leitaði OR til Héraðsdóms Reykjavíkur um að kalla til matsmenn til að meta umfang og eðli skemmdanna, orsakir og hugsanlega ábyrgð á þeim. Matsmenn eru nú að störfum. OR mun byggja ákvörðun um hugsanlegar bótakröfur á niðurstöðu matsins. Ekki er vitað hvenær niðurstöður liggja fyrir.