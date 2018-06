Guy Ritchie leikstýrði Neymar og Harry Kane

Heimsmeistaramótið í knattspyrnu er umfjöllunarefni nýjustu auglýsingar heyrnatólaframleiðandans Beats, en leikstjóri auglýsingarinnar er enginn annar en Guy Ritchie.



Í auglýsingunni koma fram nokkrir leikmenn sem verða í eldlínunni á Heimsmeistaramótinu í Rússlandi. Þeirra á meðal er fyrirliði enska landsliðsins, Harry Kane, leikmaður Manchester City og franska landsliðsins, Benjamin Mendy og brasilíska stórstjörnuna Neymar.



Í leikstjórn sinni hefur Guy Ritchie nokkuð auðþekkjanlegan stíl sem sést greinilega á auglýsingunni. Ritchie hlaut tilnefningu til BAFTA verðlaunanna fyrir mynd sína Lock, Stock and Two Smoking Barrels, en hann hefur einnig maðurinn á bak við myndirnar Snatch, RocknRolla og The Man from U.N.C.L.E. Auk þess leikstýrði hann Robert Downey Jr. í tveimur myndum um Sherlock Holmes.



Þetta er ekki fyrsta auglýsingin frá Guy Ritchie þar sem knattspyrna er í forgrunni en árið 2008 sló Nike auglýsing hans eftirminnilega í gegn.