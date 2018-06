Aðstoðarþjálfari Man City færður til í starfi

Domenec Torrent verður arftaki Patrick Vieira hjá bandaríska úrvalsdeildarliðinu New York City en Torrent hefur verið aðstoðarmaður Pep Guardiola undanfarin ellefu ár; eða allt frá því að Guardiola hóf sinn þjálfaraferil hjá Barcelona B.



Vieira tók við franska úrvalsdeildarliðinu Nice í gær eftir að hafa stýrt New York City í MLS deildinni síðan í ársbyrjun 2016. Þar áður var hann einn af aðstoðarþjálfurum Man City, líkt og Torrent.



Eins og sjá má er sterk tenging á milli City liðanna í Manchester annars vegar og New York hins vegar enda eru félögin í eigu sömu aðila.



Keppni í MLS deildinni er í fullum gangi þessa dagana og verður svo áfram þó HM í Rússlandi sé í þann mund að hefjast. Bandaríkjamenn ekki með í lokakeppni HM í þetta skiptið en það gerðist síðast árið 1986.



New York City er í 2.sæti Austurdeildarinnar en skærasta stjarna liðsins er spænski markahrókurinn David Villa.