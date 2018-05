Oddvitaáskorunin: Á brókinni við golfpeysuna

Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2018 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í kjördæmum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum léttum spurningum.



Hjálmar Bogi Hafliðason leiðir lista Framsóknarflokks og félagshyggjufólks í Norðurþingi í sveitarstjórnarkosningunum.



B – listi Framsóknarflokks og félagshyggjufólks er skipaður fólki með ólíkan bakgrunn, reynslu, menntun og áhugasvið. Við kynntum framboðslistann okkar nokkuð snemma og höfum saman átt marga fundi til að móta megináherslur okkar og markmið með samtali við íbúa á íbúafundum. Hvernig við viljum gera gott betra?



Við leggjum áherslu á forvarnir og lýðheilsu í víðum skilningi. Það þarf að auka afþreyingu. Við viljum skipuleggja og hefja uppbyggingu á skíða- og útivistarsvæði við Reyðarárhnjúk ofan Húsavíkur. Þar opnast algjör paradís. Við viljum lækka álögur á barnafjölskyldur og bjóða upp á heimagreiðslur þannig að foreldrar hafi val um að vera heima með barni sínu eftir að fæðingarorlofi lýkur og til tveggja ára aldurs.



Við viljum taka upp samninga við íþrótta- og tómstundafélög og auka í þann málaflokk með langtímamarkmið í huga. Sömuleiðis að stórauka hvatastyrki á sem víðustum grunni til barna og ungmenna, m.a. til íþróttaiðkunar, tónlistarnáms og hverju því sem stuðlar að vellíðan og þroska barna. Við viljum mæta framtíðinni og tæknivæða skólastarf, m.a. með því að hver nemandi frá 4. bekk grunnskóla og upp úr fái spjaldtölvu til afnota við nám. Skoðun allra skiptir máli og við hvetjum þig til að taka afstöðu og setja X við B.



Hver er fallegasti staðurinn á Íslandi?

Fagranesbarðið í hlýjum sunnan andvara á júlíkvöldi þegar sólin hellist yfir sveitina þannig að Vestmannsvatnið hreyfist varla og himbriminn syngur kvöldljóðið.



Hvar á Íslandi myndir þú helst vilja búa? (Fyrir utan eigið sveitarfélag)

Hef alltaf verið svolítið spenntur fyrir Snæfellsnesinu eftir dvöl þar eitt gott sumar.



Hver er uppáhaldsmaturinn þinn?

Sjósiginn fiskur með hamsa, kartöflum og remúlaði.



Hvaða mat ert þú bestu/ur að elda?

Núðlurétt með fullt af grænmeti og ávöxtum.



Uppáhalds „guilty pleasure“ lag?

Það er Gullvagnin, tónleikaútgáfa með Björgvini Halldórs, það klikkar aldrei, aldrei. Það fara allir í rífandi stemningu þegar lagið er búið.



Hvað er það vandræðalegasta sem komið hefur fyrir þig, sem segja má frá?

Ég bý við aðalgötu bæjarins. Ég spila allajafna golf í stuttbuxum. Það var óþægileg tilfinning að ganga yfir götuna, heilsa öllu fólkinu og setjast upp í bíl og fatta að ég var á brókinni við golfpeysuna.



Draumaferðalagið?

Án síma og tölvu. Annars langar mig í siglingu á Ha Long flóa í Víetnam, liggja ströndinni að gera ekki neitt.



Trúir þú á líf eftir dauðann?

Mér er alveg sama, ef það gerist þá gerist það.



Besti hrekkurinn sem þú hefur gert eða lent í?

Fyrsta apríl ár hvert á föður mínum í samvinnu með nemendum mínum.



Hundar eða kettir?

Hundar.



Uppáhalds „guilty pleasure“ bíómynd?

Sko, ég er mikill Star Wars aðdáandi, er sjálfur mjög stoltur af því og tengi tilveru mína við Star Wars hvar sem er. Samstarfsfólki mínu og nemendum finnst ég einum of með tilvitnanir, grímur og veggspjöld uppi á vegg og ætti að finnast þetta hallærislegt en sannleikurinn er; það er allt í Star Wars. Try not, Do, Or do not. There is not try.



Hvaða leikari ætti að leika þig í bíómynd?

Harrison Ford, sem er algjör óskhyggja.



Í hvaða Game of Thrones ætt værir þú og af hverju?

Stark er einfaldasta svarið.



Hefur þú verið tekin/n af lögreglunni?

Vegna hraðaaksturs já kemst ekki hjá því að upplýsa það.



Uppáhalds tónlistarmaður?

John Williams vegna framlags sín til kvikmyndatónlistar.



Uppáhalds bókin?

Núna, Með lífið að veði og Ég er Malala sem veittu skyndilega innsýn inn í hugarheim og tilveru fólks í Langt-í-burt-istan. Þær komust inn í kvikuna.



Uppáhalds föstudagsdrykkur?

Tuborg Classic, jökulkaldur úr hálfslíters dós.



Uppáhalds þynnkumatur?

Kjúklingur og franskar með brúnni sveppasósu.



Þegar þú ferð í fríið, sólarströnd eða menning?

Menning, hitt gerist að sjálfu sér.



Hefur þú pissað í sundlaug?

Já, fyrirgefiði.



Hvaða lag kemur þér í gírinn?

Það fer eftir því í hvaða gír ég vil vera. Annars virkar Blame it on the boggie alltaf.



Er eitthvað smávægilegt sem farið hefur í taugarnar á þér í þínu sveitarfélagi sem þú vilt laga?

Heimasíða sveitarfélagsins, meina; hvar er t.d. sorphirðudagatalið?



Á að banna flugelda?

Ég varð fyrir ákveðnu áfalli þegar ég var staddur í Þýskalandi yfir áramót og það vantaði eitthvað. Sjálfur hef ég ekki lengur gaman að þessu. En miðað við magn og mengun er þetta auðvita brjálæði.



Hvaða landsliðsmaður í knattspyrnu værir þú og af hverju?

Ég var sjálfur miðvörður áður en ég komst að því að ég var ekkert sérstaklega góður í fótbolta. Ætli það sé ekki Raggi Sig. Hann er svona ég ef allt hefði farið að óskum föður míns.



