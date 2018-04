Sex ensk stórlið á ferðinni í ICC í sumar

Stærstu félögin á Englandi ætla öll að halda í víking til Bandaríkjanna í sumar til að undirbúa sig fyrir komandi tímabil.



Þetta eru lið Man Utd, Man City, Liverpool, Tottenham, Arsenal og Chelsea. Þar munu þau taka þátt í International Champions Cup og mæta liðum eins og Bayern München, Juventus, Barcelona, Real Madrid og PSG.



Alls verða spilaðir 27 leiki á 24 dögum út um alla Norður-Ameríku, Evrópu og Singapúr.



Englandsmeistarar Manchester City mæta Borussia Dortmund í Chicago í fyrsta leik en mæta svo Liverpool í New Jersey og Bayern München í Miami.



Manchester United mætir AC Milan í Pasadena í fyrsta leik en spila svo við Liverpool í Ann Arbor og við Real Madrid í Miami.



Liverpool mun auk þess að mæta Manchester-liðunum spila við Borussia Dortmund.



Tottenham mætir Roma, Barcelona og AC Milan en bæði Arsenal og Chelsea spila líka þrjá leiki hvort félag. Arsenal og Chelsea mætast í Stokkhólmi 4. ágúst en áður mun Arsenal spila við Atletico Madrid og PSG og Chelsea spila við Sevilla og Internazionale.



Leikirnir í International Champions Cup:

20. júlí - Sevilla v Benfica - Zürich

21. júlí - Man City v Dortmund - Chicago

21. júlí - Bayern v PSG - Klagenfurt

22. júlí - Liverpool v Dortmund - Charlotte

26. júlí - Atletico v Arsenal - Singapúr

26. júlí - Juventus v Bayern - Philadelphia

26. júlí - Dortmund v Benfica - Pittsburgh

26. júlí - Man City v Liverpool - New Jersey

26. júlí - Roma v Tottenham - San Diego

26. júlí - AC Milan v Man Utd - Pasadena

28. júlí - Arsenal v PSG - Singapore

28. júlí- Chelsea v Sevilla - Varsjá

28. júlí - Benfica v Juventus - New Jersey

28. júlí - Man Utd v Liverpool - Ann Arbor

29. júlí - Bayern v Man City - Miami

29. júlí - Barcelona v Tottenham - Pasadena

30. júlí - PSG v Atletico - Singapúr

1. ágúst - Man Utd v Real Madrid - Miami

1. ágúst - Tottenham v AC Milan - Minneapolis

1. ágúst - Barcelona v Roma - Arlington

1. ágúst - Chelsea v Inter - Gothenburg

4. ágúst - Arsenal v Chelsea - Stokkhólmur

4. ágúst - Real Madrid v Juventus - Washington DC

5. ágúst - AC Milan v Barcelona - Santa Clara

7. ágúst - Inter Milan v Sevilla - Lecce

8. ágúst - Real Madrid v Roma - New Jersey

12. ágúst - Atletico v Inter Milan - Madrid