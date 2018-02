Neyddist til að fara á ball í miðri prófatíð

Söngvakeppnin 2018 hefst þann 10. febrúar með fyrra undanúrslitakvöldinu. Þann 17. febrúar fer síðan fram seinna kvöldið.



Keppninni lýkur svo með úrslitakeppni í Laugardalshöll þann 3. mars og fer sigurvegarinn fyrir Íslands hönd í Eurovision í Lissabon í maí.



Tólf atriði taka þátt í Söngvakeppninni að þessu sinni og mun Lífið ræða við flytjendur úr hverju atriði. Allir fengu þeir sömu spurningar og er nú komið að þeim Stefaníu Svavarsdóttur, Agnesi Marinósdóttur og Regínu Lilju Magnúsdóttur sem koma fram 17. febrúar í Háskólabíói. Þar munu þær flytja lagið Svaka stuð.



Af hverju ákváðuð þið að taka þátt?

Af hverju ætti íslenska þjóðin að kjósa ykkur?

Uppáhalds íslenska Eurovision lag og af hverju?

: „Agnes sendi mér lagið og ég féll strax fyrir því. Ég hef oft verið beðin um að syngja lög en beðið eftir einhverju sem myndi grípa mig alveg og þetta gerði það svo ég sló til.“: „Af hverju ekki taka þátt? ég meina hver vill ekki vera með í Söngvakeppninni. Þetta hefur alltaf verið nettur draumur hjá mér að vera með í þessu.“: „Því ég er svo mikill diskóhundur og var sjúk í lagið við fyrstu hlustun.“: „Því við stefnum að því að deila glimmeri og gleði til allra sem þurfa, og Eurovision er svo sannarlega vettvangur fyrir það.“: „Því að allir þurfa smá stuð í líf sitt, er ekki komið nóg af drama?“: „Nú af því að við ætlum að sprengja þennan umtalaða glimmer skala.“: „Ég elska Eitt lag enn. Það er svo mikið stuð í því, ótrúlega gaman að syngja það og ekki skemmir fyrir að við náðum þriðja besta árangrinum í Eurovision með því.“: „Sko ég er Páll Óskar fan og Minn hinsti dans verður alltaf á toppnum. Allt við það lag og útfærslu var klikkað.“: „Það er Gleðibankinn.“

Eftirminnilegasta Eurovision minningin?

Uppáhalds erlenda Eurovision lag og af hverju?

: „Þegar ég fór á Eurovision í Svíþjóð 2016. Það var ROSALEGT.“: „Þegar Selma Björns keppti með All out of luck. Ég hélt við myndum vinna þetta no joke.“: „Þegar ég sagði í miðri prófatíð: Okey ég fer á ball ef við lendum í 2. sæti. Svo bara lenti Jóhanna Guðrún í 2. sæti. Mjög skemmtilegt ball og ég náði prófinu.“: „Ég á alltof alltof mörg. Ég myndi segja Wadde Hadde Dudde Da frá árinu 2000. Það var fyrsta keppnin sem ég horfði á frá A-Ö og varð hooked eftir á. Ég set þetta lag á þegar ég vil koma mér í júrógír.“: „Ég elska Euphoria með Loreen. Það er einhverskonar drama power feelingur sem ég elska sérstaklega þegar ég er að dansa á KIKI.“: „My star frá Lettlandi er eiginlega uppáhalds lagið mitt. Svo er auðvitað þjóðernisballaðan Bistra Voda frá Bosníu og Hersegóvina með bandinu Regina ofarlega á vinsældarlistanum.“

Um hvað fjallar lagið?

: „Það fjallar um að dansa og gleyma sér í gleðinni og sleppa sér.“: „Þetta er diskó ástarlag ! Milli seiðandi gyðju og djs.“: „Það fjallar um allt sem skiptir máli: dans, gleði og ástina.“Höfundar lags: Agnes Marinósdóttir, Aron Þór Arnarsson og Marino Breki BenjamínssonHöfundar íslensks texta: Agnes Marinósdóttir, Stefanía Svavarsdóttir og Lovísa Rut Kristjánsdóttir.Höfundur ensks texta: Agnes MarinósdóttirFlytjendur: Stefanía Svavarsdóttir, Agnes Marinósdóttir og Regína Lilja MagnúsdóttirHér að neðan má hlusta á Svaka stuð.

Hér að neðan má síðan hlusta á Heart Attack.