Tók yfir alla síma heimilisins til að kjósa Sylvíu Nótt

Söngvakeppnin 2018 hefst þann 10. febrúar með fyrra undanúrslitakvöldinu. Þann 17. febrúar fer síðan fram seinna kvöldið.



Keppninni lýkur svo með úrslitakeppni í Laugardalshöll þann 3. mars og fer sigurvegarinn fyrir Íslands hönd í Eurovision í Lissabon í maí.



Tólf atriði taka þátt í Söngvakeppninni að þessu sinni og mun Lífið ræða við flytjendur úr hverju atriði. Allir fengu þeir sömu spurningar og er nú komið að þeim Sonju Valdin og Agli Ploder að svara spurningum Vísis.



Þau munu flytja lagið Hér með þér í Háskólabíói 17. febrúar en lagið er eftir þá Egil Ploder og Nökkva Fjalar. Hér að neðan má kynnast þeim betur og fá söguna á bakvið lagið sjálft:



Af hverju ákváðu þið að taka þátt?

Af hverju ætti íslenska þjóðin að kjósa ykkur?

Uppáhalds íslenska Eurovision lagið og af hverju ?

„Okkur finnst spennandi að gera eitthvað nýtt og Söngvakeppnin var tilvalinn í þetta skipti. Þetta er skemmtilegt og langt ferli á bakvið keppnina og okkur fannst stemmingin heillandi við þetta!“„Íslendingar eiga að kjósa það atriði sem þeim finnst flottast og skemmtilegast!“: Is It True. Einfaldlega af því að Jóhanna Guðrún gerði þetta svo fullkomlega og er svo flott á sviði.: Tell Me! Einar Ágúst og Telma. Af því það kom fyrst upp í hugann. Eitt af þessum classics!“

Eftirminnilegasta Eurovison minningin?

Uppáhalds erlenda Eurovision lag og af hverju?

: Þegar ég tók alla símana á heimilinu til þess að kjósa Sylvíu Nótt.: Þegar ég horfði á bróður minn taka þátt í Söngvakeppninni 2012 með Bláum Ópal í Hörpunni. Voru geggjaðir!“: Euphoria. Af því það var öðruvísi og hlusta ennþá á lagið í dag!: Tom Dice - Me And My Guitar. Er mikið fyrir mjúku lögin. Mjúkur að innan og utan.“

Lag: Hér með þér / Here for you

Höfundar lags: Egill Ploder Ottósson og Nökkvi Fjalar Orrason

Höfundar íslensks texta: Egill Ploder Ottósson og Nökkvi Fjalar Orrason

Höfundar ensks texta: Egill Ploder Ottósson og Nökkvi Fjalar Orrason

Flytjendur: Áttan - Sonja Valdín og Egill Ploder



Hér að neðan má hlusta á Hér með þér.



Hér að neðan má hlusta á Here For You.