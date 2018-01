Sigurvegari Eurovision 2013 kemur fram á lokakvöldinu

Danska söngkonan Emmelie de Forest sem sigraði Eurovision söngvakeppnina árið 2013 með laginu Only Teardrops mun koma fram á úrslitum Söngvakeppninnar í Laugardalshöll 3. mars.

Lagið Only Teardrops vann hug og hjörtu Evrópubúa þegar keppnin var haldin í Malmö í Svíþjóð en lagið sigraði með 281 stigi, 47 stigum fyrir ofan lagið í 2. sæti. Íslendingar voru afar hrifnir af laginu og gáfu því 12 stig í keppninni.



Emmelie verður 25 ára þann 28. febrúar. Hún ólst upp í Danmörku og Svíþjóð en móðir hennar er dönsk og faðirinn sænskur. Emmelie mun sem fyrr segir koma fram á úrslitakvöldi Söngvakeppninnar en hún mun einnig syngja á aðalæfingunni, fjölskyldurennslinu, fyrr um daginn.



Nú þegar hefur verið tilkynnt að sænski söngvarinn Robin Bengtsston muni koma fram í Söngvakeppninni í ár. Robin flutti sænska lagið I can’t go on í Eurovision söngvakeppninni í fyrra. Svala Björgvinsdóttir, sigurvegari Söngvakeppninnar í fyrra mun einnig stíga á svið og von er á leynigesti eins og kemur fram í tilkynningu frá forsvarsmönnum Söngvakeppninnar.



Miðasala á Söngvakeppnina hefst kl. 12 á hádegi í dag, þriðjudag, á tix.is.



Um er að ræða 4 viðburði:



10. febrúar í Háskólabíói kl. 19.30 – Fyrri lögin 6 sem keppa í undanúrslitunum.



17. febrúar í Háskólabíói kl. 19.30 – Seinni lögin 6 sem keppa í undanúrslitunum.



3. mars í Laugardalshöll kl. 14.30 – Lögin sem keppa til úrslita. Aðalæfing, Fjölskyldurennsli.



3. mars í Laugardalshöll kl. 19.30 – Úrslitin í Söngvakeppninni 2018.