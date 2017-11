Neyðarrýmingaráætlun sem grípa á til verði eldgos í Öræfajökli er tilbúin. Komi til eldgoss er stefnt að því að búið verði að rýma svæðið áður. Hefjist eldgos hins vegar án fyrirvara verður svæðið rýmt samkvæmt áætluninni.



Líkt og sjá má á myndinni hér til hliðar er búið að skilgreina þrjá staði í Öræfasveit þar sem fólk á að safnast saman. Komi til eldgoss mun 112 senda fjöldaskilaboð með SMS-um á alla síma, bæði á íslensku og ensku, sem finna má á svæðinu frá Lómagnúpi að Jökulsárlóni. Skilaboðin munu vera eftirfarandi:



„Frá lögreglu. Eldgos er yfirvofandi í Öræfajökli. Rýmið á Svínafell 1, Hof 1 eða Hnappavelli 2, Höfn eða Kirkjubæjarklaustur eftir því hvar þið eruð. Tafarlaus rýming. Neyðarástand“



Gráa svæðið táknar skilgreint flóðasvæði. Mynd/Veðurstofa Íslands.

Þeir sem eru staddir innan þess svæðið sem afmörkuð eru með gulum svæðum eiga ýmist að koma sér á Svínafell 1, Hof 1 eða Hnappavelli 2. Aðrir eiga að koma sér annaðhvort á Höfn í Hornafirði eða Kirkjubæjarklaustur.Þá kemur einnig fram í neyðarrýmingaráætlunni að lögreglan á Suðurlandi muni tafarlaust senda lögreglubíla frá Kirkjubæjarklaustri að Skaftafelli og frá Höfn að Kvískerjum til þess að aðstoða við rýmingu. Allt tiltækt lið verður sent til aðstoðar.Björgunarsveitir á Kirkjubæjarklaustri og Höfn munu loka vegum og aðstoða við rýmingu auk þess sem að sjúkraflutningamenn verða settir í viðbragðssöðu, ásamt slökkviliðu. Rauði krossin hefur undirbúning móttöku fólks í fjöldahjálparstöðum.Er brýnt fyrir þeim sem kunna að vera á svæðinu, verði eldgos, að fara stystu leið að skilgreindum söfnunarstöðum og bíða þar frekar fyrirmæla. Komi til öskufalls eiga viðkomandi að leita innandyra eða halda kyrru fyrir í bílum. Þá sé mikilvægt að fylgja gefnum fyrirmælum og yfirgefa svæðið. Í áhættumati vegna jökulhlaupa við eldgos í Öræfajökli kemur fram að hætta á jökulhlaupi sé metin mikil eða geysimikil á 340 kílómetra svæði, það svæði nær yfir nánast allt láglendi austan Skaftafells og austur fyrir Kvíárjökul.

Hins vegar er talið, gjósi Öræfajökull, að aðeins lítill hluti svæðisins fari undir í jökullhlaupi. Vegna óvissu um hvar hlaup muni bera niður geti þó fáir staðir talist öruggir fyrirfram.



Þar kemur einnig fram að við bestu aðstæður sé talið að full rýming á svæðinu muni taka 35-40 mínútur en að framrásartími hlaupa sé í öllum tilvikum stuttur, að lágmarki 20-30 mínútur frá upphafi goss þar til að hlaup næði þjóðvegi 1.



Neyðarrýming Öræfajökull

• Sendir lögreglubíla frá Kirkjubæjarklaustri að Skaftafelli til að aðstoða við rýmingu

• Sendir Lögreglubíla frá Höfn að Kvískerjum til að aðstoða við rýmingu

• Sendir allt tiltækt lið til aðstoðar





• Kyndill á Kirkjubæjarklaustri lokar við Lómagnúp og aðstoðar við rýmingu

• Björgunarfélag Hornafjarðar lokar við Jökulsárlón og aðstoðar við rýmingu

• Björgunarsveitin Kári hefur ekki hlutverk við neyðarrýmingu

• Deildin á Kirkjubæjarklaustri undirbýr móttöku fólks í fjöldahjálparstöð

• Deildin á Höfn undirbýr móttöku fólks í fjöldahjálparstöð

• Ákvörðun tekin um opnun fjöldahjálparstöðvar nær rýmingarsvæðinu ef þörf krefur

Samhæfingarstöð





Verði eldgos í Öræfjajökli er stefnt að því að búið sé að rýma svæðið áður. Ef eldgos hefst án fyrivar er svæðið rýmt sakvæmt meðfylgandi neyðarrýmingaráætlun• Farið stystu leið að:• Svínafelli 1• Hofi 1• Hnappavöllum 2• Bíðið frekari fyrirmæla þar í bílum• Ef til öskufalls kemur, leitið skjóls innandyra eða haldið kyrru fyrir í bílum• Þegar fyrirmæli verða gefin skal fylgja þeim og yfirgefa svæðið• Felur 112 að senda fjölda SMS-skilaboða á senda frá Lómagnúpi að Jökulsárlóni• Frá lögreglu. Eldgos er yfirvofandi í Öræfajökli. Rýmið á Svínafell 1, Hof 1 eða Hnappavelli 2, Höfn eða Kirkjubæjarklaustur eftir því hvar þið eruð. Tafarlaus rýming. Neyðarástand• Emergency message from the Police. Volcanic eruption is imminent in Öræfajökull. Evacuate to Svínafell 1, Hof 1 or Hnappavellir 1, Höfn or Kirkubæjarklaustur depending on your location.• Virkjar SST• Sjúkrabíll á Kirkjubæjarklaustri fer í viðbragðsstöðu við hótel Núpa• Sjúkrabíll á Höfn fer í viðbragðsstöðu hjá Hrollaugsstöðum í Suðursveit• Eru í viðbragðsstöðu til aðstoðar við móttöku fólks• Aðstoða lögreglu við rýmingu ef þörf krefur• Vettvangsstjórn verður á Kirkjubæjarklaustri• Vettvangsstjórn verður á Höfn• Vettvangsstjórn verður í Öræfum, staðsetning eftir aðstæðum• Dynskálar 34, Hellu• Björgunarmiðstöðinni í Skógarhlíð, Skógarhlíð 14, Reykjavík