Arnar ráðinn yfirlæknir hjartaskurðdeildar Yale háskólasjúkrahússins

Arnar Geirsson hjartaskurðlæknir hefur verið ráðinn yfirlæknir hjartaskurðdeildar Yale-New Haven Hospital, háskólassjúkrahúss Yale í New Haven í Connecticut í Bandaríkjunum.



Í tilkynningu frá almannatengslafyrirtækinu Athygli segir að Yale-New Haven Hospital sé með stærstu sjúkrahúsum Bandaríkjanna með 1.540 sjúkrarúm. Sjúkrahúsið sé jafnframt aðalsjúkrahús Yale-New Haven Health System, heilbrigðisþjónustu sem samanstendur af fimm sjúkrahúsum með yfir 7.500 heilbrigðisstarfsmenn og samtals 2.560 sjúkrarúm.



„Á hjartaskurðdeild Yale starfa 10 sérfræðingar sem gera um 1.500 hjartaskurðaðgerðir árlega. Deildin sérhæfir sig í flóknum hjartaaðgerðum, lokuaðgerðum (bæði opnum og innanæðaðgerðum), ósæðaraðgerðum, hjartaskiptum og barnahjartaskurðlækningum. Læknaskóli Yale er jafnframt einn af fremstu læknaskólum Bandaríkjanna og hafa allmargir Íslendingar stundað þar sérfræðinám.



Arnar Geirsson er fæddur 9. október 1971. Hann lauk stúdentsprófi frá Menntaskólanum við Hamrahlíð 1990, útskrifaðist frá læknadeild Háskóla Íslands 1997, stundaði sérnám í almennum skurðlækningum við Yale frá 1998 til 2005 og í hjartaskurðlækningum við University of Pennsylvania frá 2005 til 2007. Hann vann sem sérfræðingur í hjartaskurðlækningum á Yale háskólaspítalanum frá 2007 til 2012 og á Landspítalanum frá 2012 og þar til hann fór aftur til starfa sem sérfræðingur á Yale sumarið 2016. Arnar hefur gefið út fjölmargar vísindagreinar og stundar grunn- og klínískar rannsóknir tengdar ósæðarsjúkdómum og míturlokusjúkdómum.



Arnar er giftur Sigríði Benediktsdóttur, fyrrverandi framkvæmdastjóra fjármálastöðugleika Seðlabanka Íslands, nú kennara við Jackson Institute við Yale háskólann. Þau eiga saman þrjá syni á unglingsaldri og búa í New Haven í Connecticut,“ segir í tilkynningunni.