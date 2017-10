Kendall Jenner brotnaði niður þegar hún talaði um Pepsi-auglýsinguna

Í apríl kom fyrirsætan Kendall Jenner fram í auglýsingu Pepsi og vakti hún mjög hörð viðbrögð



Í auglýsingunni mátti sjá sviðsett mótmæli þar sem Jenner er að sitja fyrir í grendinni. Í miðri myndatöku nær hún augnsambandi við einn mótmælandann, tekur af sér hárkolluna og dökka varalitinn og slæst í hópinn.



Í lokin réttir hún svo einum lögreglumanninum Pepsi dós og allir mótmælendurnir fagna á hástöfum.



Í framhaldinu af því fjarlægði Pepsi þessa umdeildu auglýsingu af YouTube og það eftir harða gagnrýni.



Auglýsingin þótti meðal annars gera lítið úr mótmælum gegn lögregluofbeldi í garð svartra.



Jenner talaði um málið í nýjasta þætti Keeping Up With the Kardashians sem sýndir eru á sjónvarpsstöðinni E! Viðbrögðin tóku greinilega á hana og brotnaði hún niður í þættinum. Hún talaði um að það hafi aldrei verið ætlunin að særa fólk á einn eða annan hátt.