Bandarískar íþróttastjörnur fordæma forsetann: „Heiður að heimsækja Hvíta húsið þangað til þú birtist“

Þekktustu íþróttastjörnur Bandaríkjanna hafa undanfarna daga fordæmt Donald Trump bandaríkjaforseta eftir að forsetinn sagði að reka ætti leikmenn sem mótmæla undir bandaríska þjóðsöngnum.



Trump kom fram í Alabama á föstudaginn og hélt ræðu þar sem hann sagði: „Þætti ykkur ekki frábært að sjá einn af þessum NFL eigendum, þegar einhver sýnir fánanum okkar vanvirðingu, segja „Takið þennan tíkarson af vellinum núna strax, hann er rekinn.““



„Sá eigandi [sem rekur leikmann vegna þessa] mun verða vinsælasta manneskja landsins,“ sagði forsetinn. Hann biðlaði einnig til áhorfenda að yfirgefa leikvanga þegar þeir sjá mótmæli leikmanna og uppskar mikinn fögnuð viðstaddra.



Ýmsir fótbolta- og körfuboltamenn hafa harðlega gagnrýnt forsetan vegna ummælanna. Roger Goodell, yfirmaður NFL–deildarinnar, gaf einnig frá sér tilkynningu þar sem hann sagði að ummælin væru einungis til þess að skapa sundrung og sýndu „óheppilegan skort á virðingu,“ að því er fram kemur í frétt BBC.



Trump brást þá einnig við ummælum Goodell á Twitter og sagði honum að skikka leikmenn til að standa undir þjóðsöngnum.



Roger Goodell of NFL just put out a statement trying to justify the total disrespect certain players show to our country.Tell them to stand!

Aðdragandinn að þessu öllu saman er nokkuð langur en á síðasta leiktímabili neitaði Colin Kaepernick, fyrrum leikmaður San francisco 49ers, að rísa á fætur þegar þjóðsöngurinn var spilaður í mótmælaskini gegn kynþáttafordómum og harkalegum lögregluaðgerðum.



Eftir mótmæli Kaepernick fóru fleiri leikmenn að leika þetta eftir og krjúpa á kné undir þjóðsöngnum, eða lyfta hnefa á loft. Þess má geta að Kaepernick er ekki á samningi hjá neinu liði í NFL-deildinni sem stendur og vilja margir meina að það megi rekja til mótmæla hans.



Stéttarfélag NFL-leikmanna hefur einnig blandað sér í málið og segir að forsetinn hafi gengið of langt með því að segja leikmönnum að „halda kjafti og spila.“ Eric Winston, forseti The NFL Players‘ Association, sagði að ummæli forsetans væru eins og blaut tuska í andlit þeirra sem barist hafi fyrir mannréttindum svartra í gegnum tíðina.



Nú virðist sem íþróttamenn í öllum deildum hafi fengið nóg. Í gærkvöldi tók hafnaboltaleikmaðurinn Bruce Maxwell af skarið í sinni deild og kraup á kné þegar þjóðsöngurinn var spilaður fyrir leik, líkt og Kapernick gerði á síðasta tímabili. Hann sagðist vilja krjúpa fyrir þá raddlausu og þvertók fyrir að sýna landi sínu eða fána vanvirðingu, en faðir hans er í bandaríska hernum.



Þá náði Trump einnig að reita fjölmargar körfuboætastjörnur til reiði í gær þegar hann dró til baka boð til meistaraliðsins Golden State Warriors um að heimsækja Hvíta húsið. Virtist Trump ekki líka það að Stephen Curry, ein skærasta stjarna liðsins, sagði að hann myndi ekki mæta væri liðnu boðið.



Curry sagðist vilja sýna að hann og liðsfélagar hans stæðu ekki fyrir það sem forsetinn hefur sagt.



LeBron James kom þá kollega sínum Curry til varnar og kallaði forsetann ónytjung.



„Það var heiður að heimsækja Hvíta húsið þangað til þú birtist,“ skrifaði James og körfuboltastjarnan Kobe Bryant blandaði sér einnig í umræðurnar.



Going to the White House is considered a great honor for a championship team.Stephen Curry is hesitating,therefore invitation is withdrawn! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 23, 2017

U bum @StephenCurry30 already said he ain't going! So therefore ain't no invite. Going to White House was a great honor until you showed up! — LeBron James (@KingJames) September 23, 2017