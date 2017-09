Selma Björns: „Ég bara er ekki lesbía og get því ekki verið lesbía“

„Ég hitti samstarfskonu mína úti í búð áðan sem er nú ekki í frásögur færandi nema hún spurði, eins og eiginlega allir sem ég hitti, „how´s your love life?“



Svona hefst stöðufærsla hjá söngkonunni, leikkonunni og leikstjóranum Selmu Björnsdóttur á Facebook en þar talar hún um það hvernig fólk talar oft við einhleypar konur.



„Við einhleypa fólkið erum orðin vön að fá þessa spurningu og alltaf er mitt svar jafn óspennandi: „jah, það er bara ekkert að frétta, enginn vill mig“ og svo hlæ ég vandræðalega til að reyna að létta stemninguna.“



Selma segir þessa samstarfskonu vera lífsreynd, gáfuð, opin og víðförul og þegar hún hafi melt svarið hennar í smá stund bætti hún við:



„Hefurðu hugsað þér að skipta um lið? Að verða lesbía? Það sem er magnað við þetta er að þessi kona er ekki sú fyrsta sem spyr mig að þessu, ekki önnur, heldur þriðja. Þessar þrjár konur eru allar lífsreyndar, gáfaðar, opnar, víðförlar, bera hag minn fyrir brjósti, og vilja mér vel,“ segir Selma sem svarar alltaf umræddri spurningu svona:



„Ég bara er ekki lesbía og get því ekki verið lesbía“.



Sjálfstæð kona

Selma segist hafa haldið áfram að ræða hjúskapastöðu sína við konuna.



„Af hverju ég væri ekki enn búinn að hitta þann eina rétta og oftar en ekki vilja konur sem ég þekki meina að ég sé of sterk og of sjálfstæð. Ég skil ekki hvernig það á að koma í veg fyrir að ég gangi út. Ég er sjálfstæð, bæði í daglega lífinu, fjárhagslega og sjálfstæð móðir. Mér finnst þetta ákaflega áhugaverð pæling því ég hef heyrt þessu fleygt fram býsna oft á mínum einhleypu árum. Mig langar til þess að spyrja einhleypar konur hér á fésinu hvort þær hafi fengið hvatningu frá öðrum um að verða lesbíur þegar illa gengur á galeiðunni?“



Selma veltir því fyrir sér hvort einhleypir karlmenn séu hvattir til þess að verða hommar.



„Fyrst illa gengur að finna hina einu sönnu og að lokum langar mig að spyrja ykkur strákar: Eruð þið hræddir við sjálfstæðar og sterkar konur? Af hverju í ósköpunum heyri ég þá alhæfingu aftur og aftur og aftur....og það árið 2017?“



Ef athugasemdir eru skoðaðar við færslu Selmu kemur í ljós að fjölmargar konur og karlar virðast tengja við hugleiðingar leikstjórans.