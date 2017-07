Kaleo tróð upp í Good Morning America

Íslenska hljómsveitin Kaleo flutti lag sitt No Good í morgunþættinum Good Morning America á bandarísku sjónvarpsstöðinni ABC á föstudag. Mikil keyrsla er á strákunum um þessar mundir sem héldu beint til Spánar eftir hljómleikana.



Good Morning America er morgunþáttur sem sýndur er á bandarísku sjónvarpsstöðinni ABC og nýtur mikilla vinsælda vestanhafs. Kaleo flutti lag sitt No Good í þættinum á föstudag við mikinn fögnuð viðstaddra en Jökull Júlíusson, söngvari sveitarinnar, segir mikið um að vera hjá sveitinni.



Jökull Júlíusson, söngvari Kaleo. Kaleo

„Það er smá keyrsla núna þar sem að við vorum að koma frá festivali í fjöllunum í Colorado og maður fékk aðeins einn og hálfan tíma í svefn í nótt áður en við spiluðum í Good Morning America snemma í morgun,“ sagði Jökull Júlíusson, söngvari Kaleo, eftir tónleika sveitarinnar í Good Morning America á föstudag.



Þá eru strákarnir á flakki heimshorna á milli um þessar mundir en lagið No Good, sem flutt var í morgunþættinum, er nýjasta smáskífan af plötunni A/B, sem hefur selst afar vel.



„Svo er ferðinni heitið til Spánar strax í kvöld þar sem við erum að spila á Bennicassim tónlistarhátíðinni á morgun og þaðan til Bretlands eftir það. Mikið að gera en það er svokallað lúxusvandamál. Við spiluðum No Good í Good Morning America þar sem að það er verið að vinna þann „single“ í útvarpinu í Bandaríkjunum eins og er,“ sagði Jökull.



Kaleo hefur farið eins og stormsveipur um Norður-Ameríku undanfarin misseri en sveitin var til að mynda valin besta nýja rokkhljómsveitin á árslista Billboard í desember síðastliðnum. Þá hafa liðsmenn Kaleo komið fram í fjölmörgum sjónvarpsþáttum í bandarísku sjónvarpi, þar á meðal hjá spjallþáttastjórnendunum James Corden og Jimmy Kimmel.



Hér að neðan má sjá flutning strákanna á laginu No Good í Good Morning America síðastliðinn föstudag.