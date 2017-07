Steindi fer með hlutverk Geirfinns í heimildarmynd Netflix

Steindi getur hugsað sér að leika Geirfinn í leikinni þáttarröð. Hér má sjá mynd af honum við tökur á kvikmyndinni Out of Thin Air.

Leikarinn Steinþór Hróar Steinþórsson, betur þekktur sem Steindi Jr., fer með hlutverk Geirfinns Einarssonar í heimildarmynd Netflix um Guðmundar- og Geirfinnsmálið fræga. Myndin heitir Out of Thin Air og kom inn á efnisveituna í gærkvöldi.



„Ég er ekki enn búin að sjá myndina en hún er víst ekki inni á íslenska Netflix,“ segir Steinþór í samtali við Vísi.



„Þetta er svona heimildarmynd í anda Jinx og Making a Murderer og ég er að leika í myndskreytingum. Ég hef ekki séð myndina og veit ekki hvort að fólk taki hreinlega eftir því að þetta sé ég. Það er mikið um víðar linsur og hlutir oft ekki í fókus.“



Out of Thin Air er samstarfsverkefni Saga Films og breska kvikmyndaframleiðandans Mosaic Films en leikstjóri myndarinnar er Bretinn Dylan Howitt. Efnisveitan Netflix er stærsti einstaki fjármögnunaraðili myndarinnar en veitan hefur aldrei áður fjárfest í efni sem framleitt er hér á landi.



Sumir náðu að horfa

Myndin kom inn á Netflix hér á landi í gærkvöldi og náðu nokkrir Íslendingar að horfa. Stuttu síðar var aftur á móti lokað á hana vegna réttindamála. Out of Thin Air verður frumsýnd í Bíó Paradís 9. ágúst.



Það er nóg að gera hjá Steinda um þessar mundir en kvikmyndin Undir trénu verður frumsýnd 23. ágúst en þar fer hann með aðalhlutverkið og það í fyrsta sinn sem kappinn leikur dramatískt hlutverk. Einnig er grínistinn að skrifa næstu seríu af Steypustöðinni sem verður á Stöð 2 á næsta ári.



Baltasar Kormákur og RVK Studios ætla ráðast í gerð leikinnar þáttaraðar byggða á Guðmundar og Geirfinns málinu í samstarfi við Buccaneer Media.



Hefur Steindi áhuga á því að leika Geirfinn í framtíðinni?



„Ég held að þetta sé geggjað hlutverk að leika í leikinni seríu. Þú færð mikið frelsi sem leikari og þetta er sennilega eitt mest spennandi hlutverk sem hægt er að fá sem leikari. Maður þyrfti að fara í mikla rannsóknarvinnu til að komast að því hvernig maður Geirfinnur var.“