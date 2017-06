Nýr umhverfisráðherra reyndi að fjarlægja loftslagsbreytingar úr námsskrá

Theresa May, forsætisráðherra Bretlands, hefur skipað Michael Gove sem umhverfisráðherra í nýrri ríkisstjórn sinni. Sem menntamálaráðherra í fyrri ríkisstjórn Íhaldsflokksins reyndi Gove að fjarlægja loftslagsbreytingar úr námsskrá breskra nemenda.



Gove lagði til að fjarlægja umfjöllun um loftslagsbreytingar úr landafræðikennslu í námsskrá árið 2013. Sjálfur sagði hann ástæðuna þá að hann vildi draga úr umfangi námsefnis í námsskránni og að gera kennurum meira frjálsræði samkvæmt frétt The Guardian.



Vísindakennarar og umhverfisverndarsinnar vöruðu við að vægi loftslagsbreytinga myndi minnka og gera þær að umdeildara viðfangsefni ef þær væru teknar út úr námsskrá. Gove er sagður hafa hætt við að fjarlægja hnattræna hlýnun úr námsefninu, meðal annars undir þrýstingi frá orku- og loftslagsmálaráðherra Frjálslyndra demókrata, Ed Davey.



Þingmenn Lýðræðislega sambandssinnaflokksins (DUP) sem May ætlar að mynda ríkisstjórn með nú hafa verið sakaðir um að afneita loftslagsvísindum. Fyrrverandi umhverfisráðherra þeirra á Norður-Írlandi hefur meðal annars lýst loftslagsbreytingum sem „svindli“ samkvæmt frétt The Independent.