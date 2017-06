Að minnsta kosti tólf eru látnir eftir að mikill eldur kom upp í íbúðarhúsi í norðurhluta Kensington-hverfis í Lundúnum aðfaranótt miðvikudags. Þegar Fréttablaðið fór í prentun höfðu tólf látið lífið. Líkur eru á að tala látinna muni hækka.

Fjörutíu manns höfðu verið útskrifaðir af spítala en 18 voru áfram á bráðadeild.



Byggingin sem um ræðir heitir Grenfell Tower og er í norðurhluta Kensington. Byggingin er 24 hæða með 120 íbúðum og voru íbúarnir á milli 400 og 600.



„Ég er búin að vera niðri í hjálparmiðstöð rétt hjá heimilinu okkar síðan í nótt. Hér eru allir að hjálpast að og gefa nauðsynjahluti. Allir vilja gera gagn, fyrir utan að faðma fólk er hægt fara með teppi og snyrtivörur í kirkjurnar hér í kring og gefa í hjálparsöfnun. Við vorum að gefa viðstöddum kaffi og kökur og þeim sem tóku þátt í björgunarstörfum. Fólk er hérna líka að leita að vinum sínum og ættingjum,“ segir Kristín Ólafsdóttir, athafnakona og kvikmyndaframleiðandi, sem býr í nágrenni við bygginguna.



Kristín Ólafsdóttir, athafnakona og kvikmyndaframleiðandi.

„Íbúar í blokkinni misstu allt sitt og fólk var að kasta börnum sínum út um glugga til þess að hjálpa þeim. Þetta er alveg hræðilegt, maður verður algerlega hjálparvana gagnvart svona atburði og hér í hverfinu er mikil ringulreið. Skóli krakkanna minna var lokaður eftir hádegi út af öskufoki og götur lokaðar allt um kring. Þyrlur fljúga stanslaust yfir og sjúkrabílasírenur hljóma og slökkviliðsmenn eru grátandi. Búið er að rýma heimili allt í kring um Grenfell Tower og þeir segja að um tvö þúsund manns þurfi húsaskjól í nótt. Allir í hverfinu eru að vinna saman til að hjálpa og ná utan um ástandið,“ segir Kristín.



Eldurinn virðist hafa kviknað á fjórðu hæð hússins og leitaði fljótt upp á næstu hæðir. Enn er þó óvíst hvað olli brunanum og ýtti undir að hann breiddist út, að því er kemur fram í frétt BBC um málið.



Sjónarvottar á jörðu niðri segjast hafa séð fólk í gluggum byggingarinnar þar sem það hrópaði á hjálp og barði í glugga.

Byggingin var reist árið 1974 og voru umfangsmiklar endurbætur gerðar á henni á síðasta ári. Nokkur óvissa ríkir um hvort hún muni hrynja í kjölfar brunans.



Bruninn þykir afar umfangsmikill. The Guardian greinir frá því að slökkviliðsmaður, sem vildi ekki láta nafns síns getið, segist aldrei á sínum sautján ára ferli hafa séð annað eins bál. Hann sagði að fjöldi slökkviliðsmanna hefðu tekið aukavaktir í gær vegna brunans og skoðað væri hvort byggingin gæti staðið áfram.



The Guardian greinir frá því að verið sé að skoða byggingar á svæðinu sem fóru í gegnum svipaðar endurbætur til að athuga eldvarnir þeirra.



Fjöldi fréttamanna mætti í hverfið til að greina frá brunanum. Vísir/EPA

Theresa May, forsætisráðherra Bretlands, hefur hlotið nokkra gagnrýni fyrir að ekki sé nú þegar búið að rannsaka byggingar sem verið er að endurbæta á svæðinu. Hún hefur lofað að almennileg rannsókn muni eiga sér stað á brunanum og hvaða lærdóm megi draga af honum. Hún vildi þó ekki nefna dæmi um hvað mætti fara betur.



May segist „mjög hrygg“ vegna brunans í Grenfell Tower í nótt. Í gær boðaði hún til neyðarfundar til að sameina viðbragðsaðgerðir við brunanum.



Fjölmiðlar hafa vakið athygli á því að skýrslu fyrrverandi húsnæðisráðherra um eldvarnir hafi seinkað. The Guardian greinir frá því að kallað hafi verið eftir því að Gavin Barwell, fyrrverandi húsnæðismálaráðherra, verði rekinn úr núverandi starfi sínu sem starfsmannastjóri May, þar sem hann sat á skýrslunni sem vakti meðal annars athygli á eldhættu í háum byggingum.



Í gærkvöldi söfnuðust tugir manna saman á minningarstund vegna brunans. Fólki var boðið að kveikja á kertum og leggja þau fyrir utan Notting Hill Methodist kirkjuna í Vestur-Lundúnum. Þar var einnig sungið og ríkti þögn um stund til minningar um hina látnu.