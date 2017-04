Víglínan: Ömurleg staða að hér sé alltaf „brjálað partý eða ferlegur niðurskurður og hryllingur“

„Vandinn við þessa fjármálaáætlun er að það er verið að forgangsraða innan of þröngs ramma. Ég er ekki að mótmæla því að það er ákveðin forgangsröðun í þágu heilbrigðismála en ramminn er bara of þröngur,“ sagði Steingrímur J. Sigfússon, þingmaður VG, í Víglínunni á Stöð 2 í dag þar sem fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar var rædd í þaula.



Ásamt Steingrími voru Óttarr Proppé, heilbrigðisráðherra, og Hildur Sverrisdóttir, þingkona Sjálfstæðisflokksins gestir þáttarins en segja má að öll spjót standi að Óttari vegna framlaga til Landspítalans en forráðamenn Landsspítalans komu til að mynda fyrir velferðarnefnd Alþingis í gær og sögðu að það vantað 10 milljarða í rekstur spítalans á næsta ári.



Gagnrýndi Steingrímur fjármálaáætlunina og sagði hann að ekki væri verið að spýta nóg í til að mæta þeim væntingum sem landsmenn hefði um uppbyggingu í innviðum og velferð sem kallað hefur verið eftir.



„Því miður byrja menn á að ramma sig af með fjármálastefnu, leggja þar fáránlegt útgjaldaþak upp á 43 prósent af vergri landsframleiðslu, að hin opinberu útgjöld í heild megi ekki vera meiri. svo fara menn að boxa þetta af í fjármálaáætlun. Það er einfaldlega of þröngt,“ sagði Steingrímur og bætti við að enginn vilji væri hjá hægri öflum hér á landi til þess að sækja tekjur til þess að standa undir auknum útgjöldum sem þörf væri á.



Hildur Sverrisdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokks. vísir/stefán

Niðurgreiðsla skulda risastórt velferðarmál

Steingrímur J. Sigfússon. vísir/ernir

Hildur greip þá inn í og sagði fulltrúa vinstri vængsins gera lítið úr þeirri áherslu stjórnvalda síðustu ára til þess að greiða niður skuldir enda væri vaxtagjöld Íslendinga mikil.„Ég skil ekki af hverju við ræðum ekki þann póst meira því að skalinn er slíkur það mætti segja sú forgangsröðun er kannski eitt stærsta heilbrigðismál til framtíðar. Samkvæmt þeirri fjármálaáætlun sem nú liggur fyrir eru vaxtagjöldin, það sem við erum að greiða af okkar skuldum, það nemur útgjöldum allrar spítalaþjónustu,“ sagði Hildur.Steingrímur tók undir að það væri jákvætt að greiða niður skuldir ríkisins en það væri varasamt að einblína of mikið á bókfærðar skuldir. Skuldir ríkisins væri að finna víðar en í bókhaldinu.„Þær eru líka í sveltu vegakerfi, þær liggja líka í innviðum sem grotna niður. Hver segir að það sé betra að geyma þær skuldir og að leggja áherslu á að borga niður hinar bókfærðu skuldir. Ég legg áherslu á að einhvers staðar komum við að þeim tímapunkti að það fer að vera þjóðhagslega óskynsamlegt að halda áfram að svelta innviðina vegna þess að hinn uppsafnaði vandi er orðinn svo mikill,“ sagði Steingrímur og hvatti til þess að ríkisstjórnin myndi í auknum mæli horfa til þessa.

Fleiri leiðir til en leið Steingríms eða nýfrjálshyggja

Sagði Óttarr að ríkisstjórnin væri nú að horfa til þess að byggja upp innviðina og að nýrri fjármálaáætlun fylgdi drjúg útgjaldaaukning. Skaut hann létt á Steingrím og vísaði til orða þess síðarnefnda á þing i þar sem Steingrímur sagði Óttarr vera handjárnaðan við „fjármálaáætlun nýfrjálshyggjunar. „Það er andstætt minni pólitík að það séu bara til tvær leiðir, annars vegar leið Steingríms og að allt annað sé nýfrjálshyggja. Björt framtíð er frjálslyndur miðjuflokkur og það er að mörgu leyti meðalhófshugsun í þessari fjármálaætlun vegna þess að þetta er tilraun til þess að taka á málum sem að mörgu leyti er þverpólitísk samstaða um,“ sagði Óttarr.Bætti hann við að ríkisstjórnin gerði sér grein fyrir því að bæta þyrfti í innviðauppbyggingu og eflingu heilbrigðiskerfisins eftir erfiðleika hrunsins og áranna þar á eftir. Það væri hins vegar mikilvægt að fara varlega af stað til þess að koma í veg fyrir hringekju góðæris og hruns.„Steingrímur ætti nú að þekkja það manna best hvað það er ömurleg staða að vera alltaf að reka ríkisreksturinn og íslenskt efnahagslíf í þessum öldudölum og toppum þar sem annaðhvort er brjálað partý eða ferlegur niðurskurður og hryllingur. Til þess þurfum við að finna einhverjar millileiðir í varlegri uppbyggingu sem er nauðsynleg, ég er alveg sammála því, en á sama tíma þurfum að reyna að hemja þessa þenslu sem er í efnaghagslínunni og er stórhættuleg.“Sjá má Víglínuna í heild sinni hér að neðan en farið var um víðan völl. Meðal annars var rætt um nýtt greiðsluþáttökukerfi í heilbrigðiskerfinu sem tekur gildi á mánudaginn auk þess sem að stuttlega var rætt um umdeild rafsígarettufrumvarp heilbrigðisráðherra.