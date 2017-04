Í beinni: Fjórir leikir í ensku úrvalsdeildinni | Gylfi búinn að skora á Old Trafford

Fjórir leikir fara fram í ensku úrvalsdeildinni í dag og fylgst verður með þeim hér á Vísi.



Klukkan 11:00 hefst leikur Manchester United og Swansea City á Old Trafford. Klukkan 13:05 hefjast tveir leikir; Chelsea sækir Everton heim og Middlesbrough fær Manchester City í heimsókn. Klukkan 15:30 er svo komið að stórleik Tottenham og Arsenal á White Hart Lane.



Hér fyrir neðan má lesa beina textalýsingu frá gangi mála. Ýtið á F5 til að uppfæra fréttina.



13:30: Romelu Lukaku með skot rétt framhjá og Diego Costa kemst svo í dauðafæri en skýtur hátt yfir mark Everton.



13:06: Damian Calvert-Lewin á skot í stöngina á marki Chelsea. Everton byrjar með látum.



13:05: Það er búið að flauta til leiks á Goodison Park, þar sem Everton og Chelsea mætast, og á Riverside, þar sem Middlesbrough tekur á móti Manchester City.



12:56: Swarbrick flautar til leiksloka. Gylfi sér til þess að Swansea fer heim með eitt stig. Stórkostlegt mark hjá okkar manni.



12:50: Llorente í dauðafæri eftir aukaspyrnu Gylfa en hittir ekki boltann. United sleppur með skrekkinn.



12:43: Lingard með skalla sem Fabianski grípur.



12:38: MARK!!! Gylfi skorar með glæsilegu skoti beint úr aukaspyrnu!!! Þriðja árið í röð sem Gylfi skorar á Old Trafford. Mögnuð aukaspyrna hjá Gylfa. Þetta var níunda mark Íslendingsins í deildinni.



12:30: Menn halda áfram að meiðast. Jefferson Montero, sem kom inn á fyrir fimm mínútum, er meiddur og fer af velli. Martin Olsson kemur í hans stað.



12:19: Eric Bailly er meiddur og fer af velli. Darmain kemur inn fyrir Fílbeinsstrendinginn. Clement gerir einnig breytingu; Fer kemur inn fyrir Ki.



12:05: Seinni hálfleikurinn er hafinn.



11:49: Swarbrick flautar til hálfleiks. United leiðir, kannski ekkert rosalega sanngjarnt en svona er fótboltinn.



11:48: MARK!!! Rooney skorar af öryggi úr spyrnunni! Sendir Fabianski í rangt horn.



11:46: VÍTI!!! Fabianski tekur Rashford niður og Swarbrick bendir á punktinn! Fabianski reyndi að forðast snertingu en kom samt aðeins við Rashford sem fór auðveldlega niður.



11:34: Jordan Ayew með skot sem De Gea ver með fætinum.



11:29: Martial með góðan sprett, fer inn á völlinn og á skot sem Fabianski ver.



11:16: Antony Martial með frábæra sendingu inn á Lingard sem nær ekki nógu miklum krafti í skotið og Lukasz Fabianski ver.



11:13: Stíf pressa hjá gestunum! Fernando Llorente með skot sem David De Gea ver.



11:08: Shaw hefur lokið leik. Hann entist ekki lengi. Valencia kemur inn á.



11:00: Neil Swarbrick flautar til leiks!



10:47: Dagurinn hefst með leik Manchester United og Swansea á Old Trafford. José Mourinho gerir fjórar breytingar á byrjunarliði United frá borgarslagnum gegn Manchester City. Inn koma Jesse Lingard, Ashley Young, Wayne Rooney og Luke Shaw. Út fara Antonio Valencia, Matteo Darmian, Maraoune Fellaini og Henrikh Mkhitaryan. Paul Clement gerir eina breytingu á Swansea-liðinu; Ki Sung-yueng kemur inn fyrir Leroy Fer.



10:45: Góðan daginn og velkomin til leiks! Hér munum við fylgjast með gangi mála í leikjum dagsins í ensku úrvalsdeildinni.