„Þýskir kvikmyndadagar hafa fylgt okkur í Bíói Paradís frá upphafi og við fylgjumst líka alveg sérstaklega vel með því nýjasta í þýskri kvikmyndagerð á Berlinale-hátíðinni ár hvert,“ segir Ása Baldursdóttir, dagskrárstjóri Þýskra daga í Bíói Paradís sem hefjast í kvöld.



Það eru Bíó Paradís og Goethe Institut sem standa fyrir Þýskum kvikmyndadögum í sjöunda sinn í samstarfi við Þýska sendiráðið. Ása segir að frá upphafi hafi verið leitast við að eignast dreifingarréttinn á sumum þessar þýsku mynda og því hafi þær líka ratað á myndbandaleigu í gegnum sjónvarp eða VOD eins og það er kallað í daglegu tali.



„Þá eignast myndirnar ákveðið framhaldslíf og að auki þá höfum við fengið mikið hrós frá fólki úti á landi sem kemst ekki á Þýska kvikmyndadaga en getur engu að síður notið frábærra mynda.“



Atriđi úr kvikmyndinni Toni Erdmann eftir Maren Ade sem sló í gegn á Cannes og er tilnefnd til Óskarsverđauna.

Þriggja tíma grín

Ása segir að reglan hafi verið að vera alltaf með sex til sjö kvikmyndir á Þýskum dögum árlega.



„Þetta eru kannski ekki svo margir titlar en þetta er rjóminn af því besta. Við fengum til að mynda að njóta þess heiðurs að vera viðstödd sérstaka blaðamannasýningu í Cannes á Toni Erdmann sem er aðalmyndin okkar í ár. Við stóðum þarna fyrir utan bíóið klukkan níu um morgun ásamt her alþjóðlegra blaðamanna og það vissi enginn við hverju var að búast. Fólk var satt best að segja alveg að mygla við tilhugsunina um að byrja daginn á þriggja tíma langri þýskri gamanmynd,“ segir Ása og hlær við tilhugsunina.



„En svo byrjaði myndin og eftir tvo tíma þá stóð öll höllin upp og klappaði, ég hélt að myndin væri búin og var alveg hissa hvað þetta hafði liðið hratt, en nei þá voru það alþjóðlegir kvikmyndagagnrýnendur sem voru að standa upp fyrir einu atriði í myndinni. Ég fékk gæsahúð. Enda eru núna allir að missa sig af spenningi yfir þessari mynd enda ætlar Hollywood að endurgera hana og enginn annar en Jack Nicholson ætlar mæta aftur til starfa til þess að takast á við þetta magnaða hlutverk.



Toni Erdmann er tilnefnd til Óskarsverðlauna sem besta erlenda myndin og það voru stjarnfræðilega litlar líkur á því að þýsk gamanmynd yrði tilnefnd til Óskarsins. Að auki vann hún evrópsku kvikmyndaverðlaunin og þar eru nú þenkjandi menn að velja það besta af því besta, en málið með þessa mynd er líka að húmorinn í henni er alþjóðlegur og við getum hreinlega ekki beðið eftir að byrja að sýna hana. Við ætluðum að bjóða leikstýrunni, Maren Ade, og eins aðalleikkonunni, Söndru Hüller, en þær eru auðvitað bara að fara á Óskarsverðlaunaafhendinguna og við verðum að kyngja því,“ segir Ása og hlær og bætir við að þau ætli bæði að sýna myndina einu sinni á dag alla hátíðina og að auki þá fari hún í almennar sýningar eftir að Þýskum dögum lýkur.



Land of Mine eđa Under Sandet er tilnefnd sem besta erlenda myndin á Óskarsveđlaunahátíđinni.