Jón Arnór Stefánsson skoraði 33 stig þegar KR bar sigurorð af Tindastóli, 87-94, í Síkinu á Sauðárkróki í 12. umferð Domino's deildar karla í kvöld.



Þetta var fyrsti leikur Jóns Arnórs í efstu deild á Íslandi í sjö ár, átta mánuði og 24 daga eða síðan að hann varð Íslandsmeistari með KR eftir eins stigs sigur í oddaleik á móti Grindavík 13. apríl 2009



Stólarnir leiddu nær allan leikinn og komust mest 28 stigum yfir, 50-22. Staðan eftir 1. leikhluta var 35-14, Tindastóli í vil. Pétur Rúnar Birgisson, leikstjórnandi Stólanna fór hamförum í 1. leikhluta og skoraði þá 19 stig. Hann gerði aðeins sjö stig eftir það og var í villuvandræðum í seinni hálfleik.



Með mikilli baráttu náðu KR-ingar að minnka muninn niður í 19 stig fyrir lok fyrri hálfleiks. Staðan í hálfleik 55-36, Tindastóli í vil.



Stólarnir voru áfram með yfirhöndina framan af 3. leikhluta en KR-ingar náðu svo góðum tökum á leiknum og Jón Arnór minnkaði muninn niður í 10 stig, 72-62, áður en 3. leikhlutinn var allur.



Sami munur var á liðunum, 83-73, þegar þrjár mínútur voru eftir. Á þeim tíma voru bæði Cedrick Bowen og Pavel Ermolinskij farnir af velli með fimm villur.



Þá steig Jóni Arnór fram og setti niður fjórar þriggja stiga körfur á rúmri mínútu og kom KR í bílstjórasætið.



Íslandsmeistararnir sýndu svo styrk sinn á lokakaflanum og lönduðu frábærum sigri á útivelli sem þeim hefur gengið afar illa á undanfarin ár. Lokatölur 87-94, KR í vil.



Af hverju vann KR?

Það er ástæða fyrir því að KR er Íslandsmeistari og liðið sýndi það í kvöld. Það er ekki öllum gefið að vinna eftir að hafa lent 28 stigum undir á erfiðasta útivelli landsins en KR-ingar sýndu gríðarlegan styrk.



Gestirnir voru heillum horfnir í fyrri hálfleik en héldu sér þó inni í leiknum og kláruðu dæmið á lokakaflanum, ekki síst fyrir tilstuðlan Jóns Arnórs sem sýndi að hann hefur engu gleymt.



Bestu menn vallarins:

Jón Arnór var nokkuð rólegur í fyrri hálfleik enda að spila sinn fyrsta leik í nokkra mánuði. Það var þó aðeins lognið á undan storminum því hann var magnaður undir lokin.



Pétur Rúnar var í miklum ham í 1. leikhluta þar sem hann smellti niður sex þristum í jafnmörgum tilraunum. Það fór þó full lítið fyrir honum í síðustu þremur leikhlutunum.



Þá átti Antonio Hester afbragðs leik í seinni hálfleik og skoraði þá 19 stig og 28 stig í heildina.



Tölfræðin sem vakti athygli

KR fékk 28 stig af bekknum gegn 19 stigum hjá Tindastóli. Það eru ekki öll lið sem geta leyft sér að byrja með Brynjar Þór Björnsson og Darra Hilmarsson á bekknum eins og KR gerði í kvöld. Sá fyrrnefndi var þó heppinn að hanga inni á vellinum eftir að hann virtist hafa slegið til leikmanns Tindastóls í seinni hálfleik.



Björgvin Hafþór Ríkharðsson vill eflaust ekki horfa á lokamínúturnar aftur en hann fór þá afar illa með vítin sín. KR-ingar nýttu sér það og sendu hann með glöðu geði á vítalínuna. Björgvin hefur bætt vítanýtinguna sína mikið í vetur en gamlir draugar létu á sér kræla í kvöld.



Hvað gekk illa?

Varnarleikur KR-inga var afleitur í fyrri hálfleik þar sem liðið fékk á sig 55 stig. Hann lagaðist þó mikið í seinni hálfleik þar sem Stólarnir áttu fá svör í sókninni. Miklu munaði um að Chris Caird var ískaldur fyrir utan og hitti aðeins úr einu af þeim níu þriggja stiga skotum sem hann tók í leiknum.



Martin: Fórum að horfa á stigatöfluna

Israel Martin, þjálfari Tindastóls, segir að sínir menn hafi farið að horfa of snemma á stöðutöfluna í 87-94 tapi fyrir KR í kvöld.



Stólarnir voru miklu sterkari aðilinn framan af en misstu dampinn í seinni hálfleik og enduðu á því að tapa með sjö stigum.



„Við hægðum of mikið á. Við eigum að spila hraða bolta, sama hvað staðan er. Við fórum að horfa of mikið á stöðutöfluna,“ sagði Martin í samtali við íþróttadeild 365 eftir leikinn í kvöld.



„Við lögðum allt í þetta og reyndum allt. Í vörninni höfðum við of miklar áhyggjur af þristunum og gáfum auðveld sniðsskot. Þegar þú horfir of mikið á töfluna missirðu sjálfstraust og það gerðist hjá okkur.“



Aðspurður um Jón Arnór Stefánsson, sem skoraði 33 stig í leiknum, hafði Martin þetta að segja:



„Hann er leikmaður sem skiptir sköpum. Við vörðumst honum vel í fyrri hálfleik en ekki jafn vel í þeim seinni. Þess vegna skoraði hann 33 stig.“