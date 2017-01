Tvö ný lög komu út frá enska tónlistarmanninum Ed Sheeran í dag og eru þau bæði aðgengileg á Spotify.



Þessi Íslandsvinur hefur ekki gefið út lag síðan í júní árið 2015 en í millitíðinni tók hann sér til að mynda frí í heilt ár frá samfélagsmiðlum.



Á nýársdag birtist hann síðan á Twitter með myndband þar sem hann tilkynnti að ný tónlist væri væntanlega í dag.



Lögin heita Shape of You og Castle on the Hill og mætti hann til að mynda í þáttinn BBC Radio 1 og tók lagið Castle on the Hill í morgun eins og sjá mér hér að neðan.