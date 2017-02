Nú í haust setti Stöð 2 nýja streymisveitu í loftið, Maraþon Now. Í henni er hægt að horfa á efni stöðvarinnar í vefspilara á netinu, snjallsímum, spjaldtölvum, Apple TV og í myndlyklum Símans.



Aðgangur að þjónustunni fæst fyrir 2.990 krónur á mánuði.



Þessa dagana fylgja tveir bíómiðar á myndina John Wick 2 í kaupbæti fyrir þá sem kaupa áskrift. Þess má geta að almennt verð á tveimur miðum slagar upp í 2.990 krónur. Tilboðið gildir til 10. febrúar.



John Wick er leikinn af Keanu Reeves og vakti hann mikla lukku fyrir góðan hasar í fyrri myndinni um kappann sem var gerð fyrir nokkrum árum. Þá var fyrrum leynimorðinginn John Wick neyddur aftur í slaginn og nú í framhaldinu þarf hann að sinna beiðni félaga úr fortíðinni og takast á við stórhættulega morðingja alþjóðlegs glæpa- og njósnagengis sem hreiðrað hefur um sig í Róm.



Á Stöð 2 Maraþon Now er að finna fjölda vandaðra íslenskra þáttaraða, sjónvarpsefni frá HBO, talsett barnaefni, erlendar þáttaraðir, kvikmyndir fyrir alla fjölskylduna, áhugavert heimildarefni, matreiðsluþætti, tónleika og ótal margt fleira. Nánar á 2now.is.