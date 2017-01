Þegar bílasali er með 650 bíla fyrir utan hjá sér er ef til vill von að ekki sé tekið eftir því að 45 þeirra hverfi í hendur þjófa. Það var einmitt það sem gerðist hjá Infinity of South Bay and Nissan of South Bay í Torrance í Kaliforníu.



Það var ekki fyrr en lögreglan elti uppi þjóf eins bílanna sem það uppgötvaðist að einir 45 bílar voru horfnir. Lögreglan hefur nú handsamað 15 manns í þessu þjófnaðarmáli og 25 bílanna hafa endurheimst. Rannsókn stendur enn yfir og leit af þeim bílum sem ekki hafa endurheimst. Þá gætu fleiri hafa verið viðriðnir stuldinn stóra.



Ljóst er þó að sumir þessara stolnu bíla voru seldir til annarra og enn aðrir voru teknir í sundur og seldir í varahluti. Bílasalinn hefur nú 24 klukkutíma gæslu á bílastæðum sínum og hefur að auki sett upp myndarlegt myndavélakerfi á stæðum sínum. Gera má ráð fyrir að verðmæti bílanna stolnu sé um 200.000 milljónir króna.