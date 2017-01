Úthlutunarnefndir listamannalauna hafa lokið störfum vegna úthlutana listamannalauna árið 2017.



Til úthlutunar eru 1.600 mánaðarlaun, sótt var um 9.506 mánuði. Árangurshlutfall sjóðsins er því 17%. Alls bárust 819 umsóknir um starfslaun frá einstaklingum og hópum. Umsækjendur voru samtals 1.606. Úthlutun fengu 391 listamenn.



Á meðal rithöfunda sem fá listmannalaun eru Auður Jónsdóttir, Einar Már Guðmundsson, Gerður Kristný Guðjónsdóttir, Steinunn Sigurðardóttir, sem fá tólf mánuði.



Andri Snær Magnason, Vilborg Davíðsdóttir, Þórarinn Eldjárn og Kristín Helga Gunnarsdóttir eru meðal þeirra rithöfunda sem fá níu mánaða listamannalaun. Dagur Hjartarson, Mikael Torfason og Sigrún Eldjárn eru meðal þeirra sem fá listamannalaun í sex mánuði.



Alls fá fimmtán sviðlistahópar listamannalaun, allt frá sex mánuðum til nítján mánuða en hópurinn Elefant fær listamannalaun í nítján mánuði vegna verksins Skömm.



Greta Salóme Stefánsdóttir fær listamannalaun í sex mánuði frá launasjóði tónlistarflytjenda.



Bubbi Morthens er meðal þeirra tónskálda sem fær tólf mánaða listamannalaun. Logi Pedró Stefánsson og Ragnheiður Gröndal fá þriggja mánaða listamannalaun



Starfslaun listamanna eru 370.656 kr. á mánuði samkvæmt fjárlögum 2017. Um verktakagreiðslur er að ræða.



Eftirtöldum listamönnum voru veitt starfslaun:



Launasjóður hönnuða - 50 mánuðir



6 mánuðir

Aníta Hirlekar



5 mánuðir

Brynhildur Pálsdóttir



4 mánuðir

Guðrún Ragna Sigurjónsdóttir

Kristín Arna Sigurðardóttir



3 mánuðir

Anna María Bogadóttir

Brynjar Sigurðarson

Elísabet Karlsdóttir

Gunnar Þór Vilhjálmsson

Hanna Jónsdóttir

Hildigunnur Sverrisdóttir

Kristín Sigfríður Garðarsdóttir

Sigrún Halla Unnarsdóttir

Úlfur Kolka



2 mánuðir

Eva Signý Berger

Helga Dögg Ólafsdóttir



Launasjóður myndlistarmanna - 435 mánuðir



24 mánuðir

Egill Sæbjörnsson



12 mánuðir

Ásdís Sif Gunnarsdóttir

Eva Ísleifsdóttir

Finnbogi Pétursson

Hrafnhildur Arnardóttir

Jóhanna K. Sigurðardóttir

Kolbeinn Hugi Höskuldsson

Unnar Örn Jónasson Auðarson



9 mánuðir

Anna Guðrún Líndal

Ingólfur Örn Arnarsson

Kristján Steingrímur Jónsson

Magnús Tumi Magnússon

Margrét H. Blöndal

Þuríður Rúrí Fannberg



6 mánuðir

Anna Helen Katarina Hallin

Arnar Ásgeirsson

Darri Lorenzen

Elín Hansdóttir

Erling Þ.V. Klingenberg

Guðmundur Thoroddsen

Gústav Geir Bollason

Haraldur Jónsson

Helgi Þórsson

Hildigunnur Birgisdóttir

Katrín Bára Elvarsdóttir

Katrín I Jónsd. Hjördísardóttir

Kristinn Már Pálmason

Libia Pérez de Siles de Castro

Magnus Logi Kristinsson

Olga Soffía Bergmann

Ólafur Árni Ólafsson

Ólafur Sveinn Gíslason

Rakel McMahon

Ráðhildur Sigrún Ingadóttir

Rebecca Erin Moran

Sigurður Árni Sigurðsson

Sigurður Guðjónsson

Sólveig Aðalsteinsdóttir

Steingrímur Eyfjörð Kristmundsson



3 mánuðir

Anna Jóhannsdóttir

Anna Júlía Friðbjörnsdóttir

Anna Rún Tryggvadóttir

Arna Óttarsdóttir

Ásta Fanney Sigurðardóttir

Berglind Ágústsdóttir

Berglind Jóna Hlynsdóttir

Bryndís Hrönn Ragnarsdóttir

Brynhildur Þorgeirsdóttir

Curver Thoroddsen

Davíð Örn Halldórsson

Einar Falur Ingólfsson

Eirún Sigurðardóttir

Elsa Dóróthea Gísladóttir

Eygló Harðardóttir

Guðmundur Ingólfsson

Guðný Rósa Ingimarsdóttir

Guðrún Arndís Tryggvadóttir

Gunnhildur Hauksdóttir

Hannes Lárusson

Helgi Þorgils Friðjónsson

Jóní Jónsdóttir

Kristinn E. Hrafnsson

Lilja Birgisdóttir

María Dalberg

Ragnar Helgi Ólafsson

Ragnheiður Gestsdóttir

Sara Riel

Sigríður Björg Sigurðardóttir

Sigtryggur Berg Sigmarsson

Sigtryggur Bjarni Baldvinsson

Sigurþór Hallbjörnsson

Sindri Leifsson

Sirra Sigrún Sigurðardóttir

Styrmir Örn Guðmundsson

Theresa Himmer

Una Margrét Árnadóttir

Unndór Egill Jónsson

Þór Vigfússon

Þóranna Dögg Björnsdóttir

Örn Alexander Ámundason



Launasjóður rithöfunda - 555 mánuðir



12 mánuðir

Auður Jónsdóttir

Bergsveinn Birgisson

Bragi Ólafsson

Einar Már Guðmundsson

Eiríkur Örn Norðdahl

Gerður Kristný Guðjónsdóttir

Guðrún Eva Mínervudóttir

Hallgrímur Helgason

Jón Kalman Stefánsson

Kristín Eiríksdóttir

Kristín Ómarsdóttir

Oddný Eir Ævarsdóttir

Ófeigur Sigurðsson

SJÓN – Sigurjón B. Sigurðsson

Steinunn Sigurðardóttir

Þórunn Jarla Valdimarsdóttir



10 mánuðir

Sigurbjörg Þrastardóttir

Steinar Bragi



9 mánuðir

Andri Snær Magnason

Einar Kárason

Gyrðir Elíasson

Kristín Helga Gunnarsdóttir

Kristín Steinsdóttir

Pétur Gunnarsson

Ragnheiður Sigurðardóttir

Sigurður Pálsson

Sölvi Björn Sigurðsson

Vilborg Davíðsdóttir

Þórarinn Böðvar Leifsson

Þórarinn Eldjárn

Þórdís Gísladóttir



6 mánuðir

Bjarni Bjarnason

Bjarni Jónsson

Brynhildur Þórarinsdóttir

Dagur Hjartarson

Elísabet Kristín Jökulsdóttir

Emil Hjörvar Petersen

Gunnar Helgason

Gunnar Theodór Eggertsson

Hávar Sigurjónsson

Hermann Stefánsson

Hildur Knútsdóttir

Jónína Leósdóttir

Kári Torfason Tulinius

Kristín Ragna Gunnarsdóttir

Linda Vilhjálmsdóttir

Margrét Örnólfsdóttir

Mikael Torfason

Ólafur Gunnarsson

Sif Sigmarsdóttir

Sigrún Eldjárn

Sigrún Pálsdóttir

Stefán Máni Sigþórsson

Sverrir Norland

Tyrfingur Tyrfingsson



3 mánuðir

Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson

Alexander Dan Vilhjálmsson

Angela Marie Rawlings

Anton Helgi Jónsson

Ásta Fanney Sigurðardóttir

Bergrún Íris Sævarsdóttir

Guðmundur Jóhann Óskarsson

Halldór Armand Ásgeirsson

Haukur Már Helgason

Huldar Breiðfjörð

Ingibjörg Hjartardóttir

Jóhanna Friðrika Sæmundsdóttir

Kári Páll Óskarsson

Kjartan Yngvi Björnsson

Margrét Vilborg Tryggvadóttir

Óskar Árni Óskarsson

Ragnar Helgi Ólafsson

Ragnheiður Eyjólfsdóttir

Sigurjón Magnússon

Sigurlín Bjarney Gísladóttir

Sindri Freysson

Snæbjörn Brynjarsson

Soffía Bjarnadóttir

Steinunn Guðríður Helgadóttir

Valgerður Þóroddsdóttir

Valgerður Þórsdóttir

Þóra Karítas Árnadóttir



1 mánuður

Stefán Ómar Jakobsson



Launasjóður sviðslitafólks - 190 mánuðir



Hópar



19 mánuðir

Elefant, Skömm: Arnmundur Ernst B. Björnsson, Aron Þór Leifsson, Auður Jónsdóttir, Hafsteinn Vilhelmsson, Jóhann Rúnar Þorgeirsson, Jónmundur Grétarsson, Logi Pedro Stefánsson, Palli Banine, Salóme Rannveig Gunnarsdóttir, Tinna Björt S Guðjónsdóttir, Þorsteinn Bachmann



17 mánuðir

Aldrei óstelandi, Agnes og Natan: Edda Björg Eyjólfsdóttir, Finnur Arnar Arnarson, Guðmundur Vignir Karlsson, Helga Ingunn Stefánsdóttir, Íris Tanja Ívars Flygenring, Marta Nordal, Snorri Engilbertsson, Stefán Hallur Stefánsson



16 mánuðir

Sómi þjóðar, SOL: Brynja Björnsdóttir, Hannes Óli Ágústsson, Hilmir Jensson, Salóme Rannveig Gunnarsdóttir, Sigríður Soffía Níelsdóttir, Tryggvi Gunnarsson, Valdimar Jóhannsson



15 mánuðir

Sokkabandið, Lóaboritoríum: Arndís Hrönn Egilsdóttir, Birgitta Birgisdóttir, Dóra Jóhannsdóttir, Elma Lísa Gunnarsdóttir, Jóhanna Friðrika Sæmundsdóttir, Lóa Hlín Hjálmtýsdóttir, María Heba Þorkelsdóttir, Sigríður Sunna Reynisdóttir, Valdimar Jóhannsson



14 mánuðir

GALDUR Productions, ATÓMSTJARNA: Anna Kolfinna Kuran, Díana Rut Kristinsdóttir, Eva Signý Berger, Ingvar Eggert Sigurðsson, Ólöf Jónína Jónsdóttir, Saga Sigurðardóttir, Sigrún Guðmundsdóttir, Sigurður Andrean Sigurgeirsson, Steinunn Ketilsdóttir, Sveinbjörg Þórhallsdóttir, Védís Kjartansdóttir



12 mánuðir

Augnablik, Bláklukkur fyrir háttinn: Egill Ingibergsson, Filippía Ingibjörg Elísdóttir, Finnur Arnar Arnarson, Harpa Arnardóttir, Hilmir Snær Guðnason, Kristbjörg Þ. Kjeld



11 mánuðir

Óskabörn ógæfunnar, Hans Blær: Birna Rún Eiríksdóttir, Halla Ólafsdóttir, Hannes Óli Ágústsson, Jörundur Ragnarsson, Sólveig Guðmundsdóttir, Sveinn Ólafur Gunnarsson, Vignir Rafn Valþórsson



RaTaTam, AHHH: Charlotte Böving, Guðmundur Ingi Þorvaldsson, Guðrún Linnet Bjarnadóttir, Halldóra Rut Baldursdóttir, Hildur Sigurveig Magnúsdóttir, Hilmir Jensson, Laufey Elíasdóttir



10 mánuðir

DFM félagasamtök, Marriage: Alexander Graham Roberts, Brogan Jayne Davison, Brynja Björnsdóttir, Jóhann Friðrik Ágústsson, Pétur Ármannsson



Gára Hengo, Íó: Arnar Jóhann Ingvarsson, Gríma Kristjánsdóttir, Ragnheiður Harpa Leifsdóttir, Sigríður Sunna Reynisdóttir, Vigdís Jakobsdóttir



Melkorka Sigríður Magnúsdóttir, The Invisibles: Árni Rúnar Hlöðversson, Halldór Halldórsson, Magnús Leifsson, Melkorka Sigríður Magnúsdóttir



Menningarfélagið Tær, Crescendo: Alexander Graham Roberts, Ásgerður Guðrún Gunnarsdóttir, Eva Signý Berger, Heba Eir Jónasdóttir Kjeld, Katrín Gunnarsdóttir, Snædís Lilja Ingadóttir, Védís Kjartansdóttir



8 mánuðir

Miðnætti, Á eigin fótum: Agnes Þorkelsdóttir Wild, Eva Björg Harðardóttir, Hrefna Lind Lárusdóttir, Ingi Einar Jóhannesson, Nicholas Arthur Candy, Sigrún Harðardóttir



6 mánuðir

Alþýðuóperan, #sexdagsleikinn – How to Make an Opera: Arnar Ingi Richardsson, Ingunn Lára Kristjánsdóttir, Ísabella Leifsdóttir, Jónína Björt Gunnarsdóttir



Síðasta kvöldmáltíðin, Síðasta kvöldmáltíðin: Hallur Ingólfsson, Rebekka A. Ingimundardóttir, Steinunn Knútsdóttir



Einstaklingar/samstarf



3 mánuðir

Margrét Bjarnadóttir

Pálína Jónsdóttir



2 mánuðir

Bjarni Jónsson

Stefán Hallur Stefánsson

Una Þorleifsdóttir



1 mánuður

Guðný Hrund Sigurðardóttir

Sólrún Sumarliðadóttir

Tinna Grétarsdóttir



Launasjóður tónlistarflytjenda - 180 mánuðir



12 mánuðir

Gunnsteinn Ólafsson

Tinna Thorlacius Þorsteinsdóttir

Valgerður Guðrún Guðnadóttir



9 mánuðir

Ármann Helgason



6 mánuðir

Auður Gunnarsdóttir

Björn Thoroddsen

Eva Þyri Hilmarsdóttir

Greta Salóme Stefánsdóttir

Lára Sóley Jóhannsdóttir

Sigríður Ósk Kristjánsdóttir

Svanur Vilbergsson

Tómas Ragnar Einarsson



5 mánuðir

Sóley Stefánsdóttir



3 mánuðir

Agnar Már Magnússon

Andrés Þór Gunnlaugsson

Ásgeir Jón Ásgeirsson

Björgvin Gíslason

Daníel Friðrik Böðvarsson

Eydís Lára Franzdóttir

Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir

Hafdís Huld Þrastardóttir

Helga Þóra Björgvinsdóttir

Hilmar Örn Agnarsson

Hilmar Jensson

Ingólfur Vilhjálmsson

Jón Svavar Jósefsson

Kristín Björk Kristjánsdóttir

Kristjana Stefánsdóttir

Rúnar Óskarsson

Sif Margrét Tulinius

Sigurður Bjarki Gunnarsson

Skúli Sverrisson

Sverrir Guðjónsson

Una Sveinbjarnardóttir

Þórunn Ósk Marinósdóttir



2 mánuðir

Scott Ashley Mc Lemore



1 mánuður

Elfa Rún Kristinsdóttir

Guðbjörg Hlín Guðmundsdóttir

Leifur Gunnarsson



½ mánuður

Birkir Freyr Matthíasson

David Charles Bobroff

Eðvarð Rúnar Lárusson

Einar Jónsson

Eydís Lára Franzdóttir

Gunnar Hilmarsson

Gunnar Kvaran Hrafnsson

Haukur Freyr Gröndal

Ívar Guðmundsson

Jóel Kristinn Pálsson

Jóhann Óskar Hjörleifsson

Kjartan Hákonarson

Kjartan Valdemarsson

Laufey Jensdóttir

Ólafur Jónsson

Óskar Þormarsson

Samúel Jón Samúelsson

Sigurður Hjörtur Flosason

Snorri Sigurðarson

Stefán Ómar Jakobsson

Stefán Sigurður Stefánsson

Steingrímur Þórhallsson



