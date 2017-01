Fyrsta Home Alone myndin kom út árið 1990 og hefur hún verið ein allra vinsælasta jólamyndin síðan þá.



Tveimur árum síðar kom síðan út Home Alone 2 og varð hún einnig álíka vinsæl. Þessar tvær myndir eru fyrir löngu orðnar klassískar og margir horfa á þær um hver einustu jól.



Á síðunni Viral Thread má sjá skemmtilega frétt um einbýlishúsið sem var í eigu McCallister-fjölskyldunnar. Þar var til að mynda Kevin McCallister einn heima alla Home Alone 1 og þurfti hann að glíma við innbrotsþjófa.



Hér að neðan má sjá hvernig húsið lítur út í dag en það stendur við Lincoln götuna í Winnetka, Illinois. Heil 26 ár eru liðin frá því að fyrri myndirnar voru teknar.



Eldhúsiđ í dag til vinstri og gamla og góđa til hćgri.

Stiginn frćgi.