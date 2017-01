Kim Kardashian West rifjar upp ránið í París í nýrri stiklu fyrir þættina Keeping Up With the Kardashians.



„Þeir munu skjóta mig í bakið,“ segir Kardashian um ránið en hún var rænd á hótelherbergi í París í október síðastliðnum. Þjófarnir komust undan með þýfi að andvirði 1,2 milljörðum íslenskra króna.



„Ég kemst í gífurlegt uppnám þegar ég hugsa um þetta.“



Í stiklunni sést hún einnig fá erfitt símtal og er gefið í skyn að það snúi að áfalli eiginmanns hennar, Kanye West, sem lagður var inn á sjúkrahús í lok nóvember vegna andlegra veikinda.



Keeping Up With The Kardashians snúa aftur í mars, en tvísýnt var um framtíð þáttanna eftir ránið. Héldu margir að Kardashian myndi vilja hætta tökum alfarið, en svo er ekki og er von á seinni hluta tólftu þáttaraðar í mars.