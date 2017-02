Hlustendaverðlaunin voru haldin í Háskólabíó í kvöld en undanfarnar vikur hafa hlustendur Bylgjunnar, FM957 og X977 kosið inni á Vísi.is.



Þessi tónlistarveisla var í beinni útsendingu á Stöð 2 og á Vísi.is. Hátíðin heppnaðist stórvel og komu fjölmargir listamenn fram.



Íslenska rokksveitin Kaleo vann til tvenna verðlauna og það sama má segja um söngvarann Friðrik Dór Jónsson.



Hér að neðan má sjá allar sigurvegara kvöldsins.



Lag ársins:

Friðrik Dór - Fröken Reykjavík



Plata ársins:

Emmsjé Gauti - Vagg og velta



Söngvari ársins:

Friðrik Dór



Söngkona ársins:

Salka Sól



Flytjandi ársins:

Kaleo



Nýliði ársins:

Aron Can



Myndband ársins:

Kaleo - Save Yourself



Erlenda lag ársins:

Justin Timberlake - Can´t Stop The Feeling